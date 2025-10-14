Libero logo
Pace a Gaza
Francesca Albanese
Garlasco

Massimo Lovati spiazza tutti in tv: "Questa è una macchia"

di
martedì 14 ottobre 2025
Massimo Lovati spiazza tutti in tv: "Questa è una macchia"

2' di lettura

Martedì 14 ottobre, durante la trasmissione “Dentro la notizia”, condotta da Gianluigi Nuzzi e trasmessa alle 17 su Canale 5, l'avvocato Massimo Lovati è intervenuto in diretta. L'occasione è stata la revoca del suo mandato difensivo da parte di Andrea Sempio, avvenuta lo stesso giorno. Lovati ha raccontato di aver atteso una telefonata dal cliente dopo un colloquio del venerdì precedente, in cui Sempio si era riservato di decidere.

A mezzogiorno, la comunicazione è arrivata: "Aspettavo una telefonata da Andrea con il quale avevo avuto un colloquio venerdì. Lui si era riservato di confermarmi o di revocarmi e nel mezzogiorno mi ha telefonato comunicandomi che mi aveva revocato il mandato difensivo. Le motivazioni non sono per quello che ho detto ma per le linee difensive che non gli piacciono più, che vuole mutare. Non andava più d'accordo con l’idea difensiva".

Espressamente deluso, Lovati ha condiviso i suoi sentimenti in tv: "Sono dispiaciuto e amareggiato, non sono sollevato. Però siccome la vita deve continuare, andiamo avanti cercando di dimenticare questa macchia del mio percorso. Quando ti tolgono il mandato non è mai bello. Il più delle volte sei tu che rimetti il mandato, non il cliente, in questo caso è stato il cliente". Ha sottolineato come, nella sua carriera, sia insolito che un cliente interrompa il rapporto, ribaltando la dinamica abituale. Riflettendo sull'errore che ha portato a questa decisione, l'avvocato ha ammesso: "Il mio errore è il mio modo di pormi con la giustizia, con i media, con i clienti, con i miei colleghi e con i magistrati. Ho un modo tutto mio per pormi e questo non è piaciuto evidentemente al mio assistito". Infine, riguardo a un'eventuale radiazione dall'albo per i compensi ricevuti dalla famiglia Sempio, Lovati ha escluso il rischio con sicurezza: "Ma non penso proprio di essere radiato".

tag
massimo lovati
garlasco

