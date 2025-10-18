Morto Flavio Gaggero, il "confessore di Beppe Grillo": chi era

È morto Flavio Gaggero, uno dei simboli di Genova: dentista, 88 anni, per anni ha avuto una grande varietà di clienti, dai vip alle persone comuni, ma anche i ragazzi tossicodipendenti di don Gallo. E non solo. Era noto anche per essere stato la coscienza critica di Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle. Anche lui, infatti, era finito sulla sua poltrona. E così pure l’archistar Renzo Piano, suo compagno di scuola. Tutti, ieri, si sono ritrovati ai suoi funerali per dargli un ultimo saluto. Come riporta il Corriere della Sera, c'era così tanta sintonia tra Gaggero e Grillo che nel 2013 il dentista fu contattato da Pier Luigi Bersani perché organizzasse un incontro con il fondatore del Movimento dopo le elezioni.

Alla cerimonia organizzata in chiesa sono apparse le foto di una vita. Foto in cui c'erano, tra gli altri, gli amici Gino Paoli e Paolo Villaggio. Da fuori città sono arrivati Giorgio Albertazzi e Ornella Vanoni, pure loro clienti di Gaggero. E salutarlo c'erano anche Ferruccio Sansa, l’ultimo per il quale il dentista si mise a disposizione per la campagna delle Regionali 2020, e il viceministro leghista Edoardo Rixi. Sei i sacerdoti a cui è stata affidata la celebrazione della messa.