Libero logo
Maurizio Landini
Pace a Gaza
Francesca Albanese
Garlasco

Savu pronto a vuotare il sacco su Garlasco: "Un racconto sconvolgente"

di
Libero logo
sabato 18 ottobre 2025
Savu pronto a vuotare il sacco su Garlasco: "Un racconto sconvolgente"

2' di lettura

L’avvocato Roberto Grittini, penalista esperto, ha riferito di un "colloquio sconvolgente" con il suo assistito Flavius Alexa Savu, avvenuto nel carcere di Torre del Gallo, dove Savu è stato trasferito dopo l’estradizione dalla Svizzera e l’arrivo a Malpensa giovedì pomeriggio. "Ha rivoluzionato le mie idee iniziali, quelle con cui ero entrato in carcere. Il suo racconto è stato qualcosa di sconvolgente. Partendo dall’uccisione di Chiara Poggi e tenendo come centrale il santuario della Bozzola, ha fornito uno spaccato di un certo tipo, che va oltre i confini di Garlasco", ha dichiarato Grittini. Durante l’incontro, durato due ore, ha anche visto il nipote di Savu, Cleo Koludra Stefanescu, detenuto per un omicidio a Vigevano, che ha lasciato lo zio per il colloquio con il legale

. "Abbiamo parlato – aggiunge Grittini – per due ore. L’ho sondato, ho provato anche con qualche trabocchetto. Il suo è stato un racconto molto lineare che ha fissato dei punti fermI".Savu si dice pronto a "raccontare tutto quello che sa" riguardo al caso di Chiara Poggi, ipotizzando un movente legato a segreti del santuario della Bozzola. In precedenza, in un’intervista televisiva, aveva sostenuto che Chiara fosse a conoscenza di "un grosso giro di scandali sessuali nel santuario".

Garlasco, l'impronta che può scagionare Stasi: l'ultimo esperimento

Un'impronta potrebbe scagionare Alberto Stasi, unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, la ragazza di 26...

Il nipote, in un manoscritto del 28 maggio 2025, ha accennato a "un grosso giro di pedofilia e una specie di prostituzione riguardo al santuario della Bozzola gestito da un custode". La Procura di Pavia, come riporta ilGiorno, considera questa pista "suggestiva" e intende approfondire. Savu, condannato nel 2018 a cinque anni e sei mesi per estorsione ai danni di don Gregorio Vitali, rettore del santuario, deve ancora scontare parte della pena.

Garlasco, collasso per la madre di Andrea Sempio: ricovero d'urgenza, ore d'ansia per la Ferrari

Ancora guai per la famiglia Sempio. La madre di Andrea, Daniela Ferrari, si è sentita male. La donna è sta...

L'antennista Massimo Lovati, la frase che fa infuriare Bruno Vespa

Al posto di Lovati Andrea Sempio, Wanna Marchi e Lacerenza: ecco il nuovo avvocato

Il Tribunale del riesame di Brescia Garlasco, annullato il decreto di perquisizione al procuratore Venditti

tag
garlasco

L'antennista Massimo Lovati, la frase che fa infuriare Bruno Vespa

Al posto di Lovati Andrea Sempio, Wanna Marchi e Lacerenza: ecco il nuovo avvocato

Il Tribunale del riesame di Brescia Garlasco, annullato il decreto di perquisizione al procuratore Venditti

ti potrebbero interessare

1262x710

Massimo Lovati, la frase che fa infuriare Bruno Vespa

Claudio Brigliadori
677x378

Andrea Sempio, Wanna Marchi e Lacerenza: ecco il nuovo avvocato

Redazione
3072x2048

Garlasco, annullato il decreto di perquisizione al procuratore Venditti

741x379

Garlasco, estradato Flavius Savu: "So la verità sulla morte di Chiara Poggi"