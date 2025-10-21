Roma, turiste al bar di fronte al Colosseo: spunta un topo

Immaginate di essere dei cittadini americani, giapponesi o australiani. Immaginate di aver percorso chilometri su chilometri per approdare nel Bel Paese. Immaginate di aver risparmiato a lungo per potervi permettere il viaggio della vita. E finalmente il vostro aereo atterra a Fiumicino, a Roma. La prima tappa è obbligatoria: visitare il Colosseo, una delle sette meraviglie del mondo moderno. Maestoso, l'Anfiteatro Flavio profuma di storia e vale la pena raggiungerlo a piedi per ammirarlo anche da lontano. Dopo la breve camminata che collega piazza Venezia al monumento più famoso di Italia - con una sbirciata ai Fori Imperiali -, lo stomaco però pretende di essere coccolato. Così decidete di prendervi una pausa dal pellegrinaggio per assaporare il rinomato cibo italiano in un bar che si affaccia proprio sul Colosseo. Ma qualcosa va storto.

In un video diventato subito virale sui social si vedono quelle che sembrano essere due turiste sedute a un tavolo che si affaccia su Colosseo illuminato da quelle luci color ocra tipiche della città eterna. Il pasto non può essere più italiano di così: spaghetti al pomodoro e pizza romana. Le due ragazze però non solo sole. Alle loro spalle due occhi indiscreti le fissano con insistenza. Un topo che si sporge da una delle intercapedini del muro del ristorante si gode la scena, sperando forse in un gesto di generosità delle turiste.