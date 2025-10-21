Libero logo
Gioiosa Ionica, tragico frontale sulla Statale 682: chi sono i tre morti

martedì 21 ottobre 2025
Gioiosa Ionica, tragico frontale sulla Statale 682: chi sono i tre morti

1' di lettura

Drammatico incidente in Calabria, con bilancio drammatico: tre persone sono morte oggi pomeriggio sulla strada statale 682 Jonio-Tirreno, nel comune di Gioiosa Ionica, nel Reggino. Due persone sono decedute sul colpo, la terza in ospedale.

Lo scontro fatale è avvenuto tra un'autovettura e un autobus, per cause in corso di accertamento. Le tre vittime viaggiavano a bordo dell'auto. Sul posto sono intervenuto i carabinieri, gli operatori sanitari anche con l'ausilio di un elicottero, i vigili del fuoco e personale dell'Anas. 

Le tre vittime erano tutte residenti a Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia. Si tratta di Salvatore Primerano, 35 anni, originario di Siderno, della moglie Lucia Vallone, 28 anni, e di un loro amico, Domenico Massa. Il gravissimo impatto frontale tra l' autovettura e un pullman di linea, non ha lasciato scampo ai passeggeri a bordo dell'autovettura, due dei quali deceduti sul colpo, mentre Domenico Massa, nonostante l'elisoccorso, è deceduto subito dopo in ospedale. 

tag
statale 682
jonio tirreno
gioiosa ionica
incidente

Redazione