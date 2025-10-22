Chi l'ha Visto?, parla Andrea Sempio: "Ora può accadere di tutto"

"Sì, certo": Andrea Sempio, intervistato da Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli in onda questa sera su Rai 3, ha assicurato che lo scontrino del parcheggio di Vigevano della mattina in cui è stata uccisa Chiara Poggi l'aveva preso lui. E ha ribadito che su questo "no", non c'è alcun dubbio. La sua conferma arriva dopo che nelle scorse ore un super testimone aveva smontato l’alibi di Sempio, affermando che quello scontrino in realtà non appartenesse a lui.

Nella prima indagine su Sempio, quella del 2017, questa ricevuta era stata l'elemento decisivo per l’archiviazione della posizione dell’indagato. Poi è arrivata questa nuova verità da parte di una persona "informata sui fatti" sentita dagli inquirenti. Ma su questo punto Sempio, amico di lunga data del fratello di Chiara Poggi, è irremovibile: "Sarebbe stata una cosa migliore, se avesse destato sospetti all'epoca" in modo che le "autorità si mettessero a ricercare nelle telecamere della piazza di Vigevano se effettivamente c'era una ripresa di me quella mattina. Forse sarebbe stato meglio per me se avesse destato più interesse in quel momento. A parte che lo scontrino me lo hanno chiesto un anno dopo e di video non ce ne erano più". Da qui lo sfogo: "Mi sento come un soldato in trincea. Aspetto che potrà capitare di tutto. Sei rassegnato, e aspetti che passi".