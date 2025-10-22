Garlasco, il testimone: lo scontrino non è di Sempio. Crolla l'alibi?

Nella prima indagine su Sempio, quella del 2017, questo scontrino era stato decisivo per l’archiviazione della posizione dell’indagato, firmata dal gip Fabio Lambertucci. Ora, invece, è al centro dell’inchiesta della procura di Brescia che vede l’ex-aggiunto Mario Venditti indagato per corruzione.

La nuova fonte dice: “La storia di quello scontrino non è come è stata raccontata” e spiega che quello scontrino "non appartiene né a Sempio né ai suoi familiari". Nel 2017 Sempio aveva spiegato e messo a verbale: “Quello scontrino è stato ritrovato da mio padre o mia madre sulla macchina qualche giorno dopo il fatto, quando io ero già stato sentito. Mia madre ha detto ‘per sicurezza teniamolo’, quindi i miei genitori hanno deciso di conservarlo. La seconda volta che sono stato sentito non avevo con me lo scontrino, ma ho solo riferito ai carabinieri che lo avevo, quindi sono stati loro a dirmi di andare a prenderlo. Mi sono quindi recato insieme a mio padre a casa dove l’ho preso e l’ho portato in caserma”.