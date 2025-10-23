Milano, ammazzata a coltellate in faccia: il video-choc, immagini forti

Le immagini catturate da una telecamera di sorveglianza che documentano quanto accaduto a Milano sono di una violenza inaudita. Un video inadatto a persone sensibili. Immagini brutali. La scena, ripresa da una telecamera di un condominio nel quartiere Bruzzano, dura poco più di un minuto ma lascia senza fiato per la sua brutalità.

Si torna a mercoledì mattina, poco prima delle 10: le immagini mostrano l’arrivo in motorino di un uomo, Luigi Morcaldi, davanti al civico 5 di via Grossini, una strada a fondo chiuso nella periferia nord della città. Dopo aver fatto inversione e parcheggiato, l’uomo si avvicina al luogo dove, di lì a poco, comparirà la sua ex compagna, Luciana Ronchi.

Appena la donna, 62 anni, lo scorge, accelera il passo per dirigersi verso il cancello di casa, capendo di essere in pericolo. Ma in pochi istanti il tutto degenera: Morcaldi, 64 anni, la raggiunge e la colpisce ripetutamente con un coltello. Coltellate in faccia, senza pietà. L’aggressione viene interrotta solo dall’arrivo di due operai che, avendo compreso l'orrore che si stava compiendo, tentano disperatamente di soccorrerla.

Luciana, ferita gravemente, riesce a rialzarsi e a muovere pochi passi prima di accasciarsi a terra. Il suo aggressore risale sul motorino e si dà alla fuga. Nonostante i soccorsi immediati e le cure d’urgenza, la donna morirà in serata. Morcaldi verrà rintracciato e arrestato poche ore dopo, nel vicino Parco Nord, grazie all’intervento della polizia locale di Milano.