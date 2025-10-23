Libero logo
Garlasco
Guerra Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

Milano, ammazzata a coltellate in faccia: il video-choc, immagini forti

giovedì 23 ottobre 2025
Milano, ammazzata a coltellate in faccia: il video-choc, immagini forti

1' di lettura

Le immagini catturate da una telecamera di sorveglianza che documentano quanto accaduto a Milano sono di una violenza inaudita. Un video inadatto a persone sensibili. Immagini brutali. La scena, ripresa da una telecamera di un condominio nel quartiere Bruzzano, dura poco più di un minuto ma lascia senza fiato per la sua brutalità.

Si torna a mercoledì mattina, poco prima delle 10: le immagini mostrano l’arrivo in motorino di un uomo, Luigi Morcaldi, davanti al civico 5 di via Grossini, una strada a fondo chiuso nella periferia nord della città. Dopo aver fatto inversione e parcheggiato, l’uomo si avvicina al luogo dove, di lì a poco, comparirà la sua ex compagna, Luciana Ronchi.

Appena la donna, 62 anni, lo scorge, accelera il passo per dirigersi verso il cancello di casa, capendo di essere in pericolo. Ma in pochi istanti il tutto degenera: Morcaldi, 64 anni, la raggiunge e la colpisce ripetutamente con un coltello. Coltellate in faccia, senza pietà. L’aggressione viene interrotta solo dall’arrivo di due operai che, avendo compreso l'orrore che si stava compiendo, tentano disperatamente di soccorrerla.

Luciana, ferita gravemente, riesce a rialzarsi e a muovere pochi passi prima di accasciarsi a terra. Il suo aggressore risale sul motorino e si dà alla fuga. Nonostante i soccorsi immediati e le cure d’urgenza, la donna morirà in serata. Morcaldi verrà rintracciato e arrestato poche ore dopo, nel vicino Parco Nord, grazie all’intervento della polizia locale di Milano.

Periferia nord Milano, accoltellata una donna: il luogo dell'aggressione

Tragedia in zona Bruzzano Milano, è morta la 62enne accoltellata al volto

La manifestazione Pro Palestina a Milano, presidio davanti al consolato americano

tag
milano
luigi morcaldi
luciana ronchi

Periferia nord Milano, accoltellata una donna: il luogo dell'aggressione

Tragedia in zona Bruzzano Milano, è morta la 62enne accoltellata al volto

La manifestazione Pro Palestina a Milano, presidio davanti al consolato americano

ti potrebbero interessare

960x540

Milano, accoltellata una donna: il luogo dell'aggressione

3072x2048

Milano, è morta la 62enne accoltellata al volto

Redazione
960x540

Pro Palestina a Milano, presidio davanti al consolato americano

1400x933

Ignazio La Russa passa all'attacco: "L'Aula non sia di chi non ha nulla da fare"

Enrico Paoli