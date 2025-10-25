Piccoli segreti per educare il proprio cane

Educare il proprio cane vuol dire offrirgli gli strumenti necessari per vivere in una società complessa come quella umana, fatta di obblighi, regole e rispetto, ma non solo, significa prevenire eventuali problematiche comportamentali difficili da trattare quando sono già consolidate. Un percorso educativo dovrebbe essere intrapreso non appena si accoglie in casa il nuovo arrivato, sia esso cucciolo o adulto; infatti, non vi è un limite di età per l’apprendimento, per lui è possibile imparare tutta la vita. Nel caso di un cucciolo è consigliato iniziare a circa due mesi perché a questa età i cani sono vere e proprie spugne, predisposti all’acquisizione di informazioni utili alla loro crescita, nonché particolarmente inclini ad affrontare nuove e diverse esperienze.

L’addestramento - Quando parliamo di addestramento ci riferiamo all’insegnamento di competenze specifiche per lo svolgimento di sport o attività come: agility, obbedienza, ricerca o soccorso. Non è possibile iniziare l’addestramento prima degli otto mesi perché il cane non è ancora pronto; le cartilagini, il sistema muscolare e scheletrico sono in pieno sviluppo, così come il suo sistema cognitivo. Inoltre, un cucciolo necessita di acquisire dapprima gli strumenti necessari per affrontare nuove esperienze, comprese quelle ludiche e sociali; per qualunque attività o disciplina sportiva è fondamentale avere un’educazione di base per poter vivere serenamente situazioni che prevedono interazione con i propri simili e le persone.