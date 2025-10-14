Porto Viro, votano non lui ma il suo cane? Per i giudici tutto ok: valida l'elezione del sindaco

Vota Mario Mantovan. Anzi, no: vota Thor! Ciò che è accaduto in provincia di Rovigo ha dell'incredibile. Il sindaco di sinistra di Porto Viro è riuscito a salvare la poltrona grazie al suo migliore amico a quattro zampe. Per la Cassazione infatti le tre schede col nome dell'animale - "Thor" - sono da considerare valide. Perciò non devono essere annullate. Il motivo? In qualche modo riconducono a lui. Per le toghe non si tratterebbe di un segno di riconoscimento delle stesse.

Mario Mantovan, nonostante si consideri un "civico" indipendente dagli altri partiti, è stato eletto anche con i voti del Pd e del M5s, che si erano anche intestati la vittoria. Ma poco dopo la sua elezione, il candidato del centrodestra Permunian aveva fatto ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Il Tar però gli ha dato torto su tutti gli argomenti. Tranne uno: la presenza di Mantovan ai seggi nei giorni del voto. In teoria, bisogna tenersi almeno a 200 metri di distanza dalle sezioni elettorali. La questione però è penale e non compete quindi ai giudici amministrativi.