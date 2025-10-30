Libero logo
Ponte sullo Stretto
Garlasco
Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

Garlasco, bufera su Massimo Lovati: gli 8 conti correnti segreti

di
Libero logo
giovedì 30 ottobre 2025
Garlasco, bufera su Massimo Lovati: gli 8 conti correnti segreti

1' di lettura

Ancora scintille tra Andrea Sempio e il suo ex legale Massimo Lovati. Daniela Ferrari, la madre del nuovo indagato per il caso del delitto di Garlasco, ha accusato l'avvocato di essere un "barbonissimo". "Quello con due cognac lo compri", ha poi aggiunto in un'intervista rubata con Le Iene. L'epiteto, però, non sembra calzargli, dato che aveva detto di non avere nemmeno un conto corrente. Circostanza poi smentita dai database degli istituti di credito, che in realtà ne hanno ravvisati addirittura otto

Come ha spiegato La Verità, in un istituto di credito "risulta segnalato per un rapporto di fideiussione". In altri due, invece, i movimenti "non rilevano anomalie". Poi c'è anche un conto cointestato con una donna che però "è privo di movimentazione". E, ancora, due conti online: un wallet, con base in Irlanda, per i pagamenti internazionali che si occupa "di circolazione monetaria transfrontaliera e multivaluta". Infine addirittura una carta prepagata, ma non ci sono movimenti sospetti. Ce n’è però uno, acceso presso una finanziaria, ancora senza documentazione.

Andrea Sempio, "chi soffia questa roba?": la tesi del complotto

Garlasco è un grande esperimento mediatico, un labirinto di sospetti, smentite, vicoli ciechi, rilanci, colpi di ...

Da qui gli accertamenti disposti dalla procura sui conti di Massimo Lovati. Il motivo? Al centro dell'attenzione, ci sono alcune sue affermazioni sui soldi in nero e su una parte dei 43mila euro che inquirenti stanno cercando. "La fattura non ve la faccio vedere perché non vi deve interessare", aveva detto l'ex legale di Sempio. 

Garlasco, 3 uomini in Procura: chi sono, perché Andrea Sempio ha paura

Andrea Sempio ora ha paura. Ma perché? Non tanto per il delitto di Chiara Poggi in sé, per il quale contin...

Una storia nella storia Garlasco, la villa della famiglia Stasi? La maledizione: dal 2016...

Il caso Garlasco, la telefonata che può inguaiare papà Sempio

Indagato per corruzione Garlasco, una fonte inchioda il padre di Andrea Sempio: "Lo ha orchestrato lui"

tag
massimo lovati
garlasco
andrea sempio

Una storia nella storia Garlasco, la villa della famiglia Stasi? La maledizione: dal 2016...

Il caso Garlasco, la telefonata che può inguaiare papà Sempio

Indagato per corruzione Garlasco, una fonte inchioda il padre di Andrea Sempio: "Lo ha orchestrato lui"

ti potrebbero interessare

1172x741

Garlasco, la villa della famiglia Stasi? La maledizione: dal 2016...

Redazione
2100x1182

Torino, assalto pro-Pal alla stazione Porta Susa

936x487

Garlasco, la telefonata che può inguaiare papà Sempio

1188x658

Garlasco, una fonte inchioda il padre di Andrea Sempio: "Lo ha orchestrato lui"

Redazione