Garlasco, bufera su Massimo Lovati: gli 8 conti correnti segreti

Ancora scintille tra Andrea Sempio e il suo ex legale Massimo Lovati. Daniela Ferrari, la madre del nuovo indagato per il caso del delitto di Garlasco, ha accusato l'avvocato di essere un "barbonissimo". "Quello con due cognac lo compri", ha poi aggiunto in un'intervista rubata con Le Iene. L'epiteto, però, non sembra calzargli, dato che aveva detto di non avere nemmeno un conto corrente. Circostanza poi smentita dai database degli istituti di credito, che in realtà ne hanno ravvisati addirittura otto.

Come ha spiegato La Verità, in un istituto di credito "risulta segnalato per un rapporto di fideiussione". In altri due, invece, i movimenti "non rilevano anomalie". Poi c'è anche un conto cointestato con una donna che però "è privo di movimentazione". E, ancora, due conti online: un wallet, con base in Irlanda, per i pagamenti internazionali che si occupa "di circolazione monetaria transfrontaliera e multivaluta". Infine addirittura una carta prepagata, ma non ci sono movimenti sospetti. Ce n’è però uno, acceso presso una finanziaria, ancora senza documentazione.