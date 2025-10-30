Massimo Lovati, la madre di Andrea Sempio: "Un barbonissimo, due cognac e te lo compri"

Massimo Lovati? "Quello con due cognacchini te lo compri”. A dirlo sarebbe stata Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio. La donna, in un'intervista a Le Iene, avrebbe parlato così dell'ex avvocato del figlio. Parole che sarebbe state registrate da un microfono nascosto e che sarebbero state scritte integralmente e inserite nell’informativa della squadra omicidi che indaga sulla morte di Chiara Poggi e per cui il 37enne di Garlasco è indagato.

Stando a quanto diffuso dal Messaggero, per Daniela Ferrari basterebbero "due cognacchini" per "comprare" l’avvocato di Vigevano, chiamato il "barbonissimo". "Non ho una lira in tasca, solo cartacce", aveva sostenuto Lovati lo scorso 17 ottobre a Farwest, prima di aggiungere: "Non ho manco un conto corrente". Eppure la pm di Brescia, Claudia Moregola, avrebbe trovato durante le indagini 8 conti correnti associati a Lovati, di cui soltanto uno "senza alcun rapporto attivo". A rivelarlo è il quotidiano La Verità.