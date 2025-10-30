Garlasco, bomba di Ore 14 Sera: "Può crollare l'alibi"

L'infinito mistero del delitto di Garlasco torna al centro del piccolo schermo. Oggi, giovedì 30 ottobre, alle 21.20 su Rai 2, Milo Infante condurrà una nuova puntata di Ore 14 Sera, il talk d’approfondimento che negli ultimi mesi ha registrato ottime cifre in termine di ascolti. Tanto da spingere la Rai a prolungarne la messa in onda fino a dicembre.
Ma si diceva, Garlasco: la puntata di stasera sarà quasi integralmente dedicato al caso di Chiara Poggi, l'omicidio dell'ormai lontanissimo 2007. La redazione del programma ha lavorato per settimane raccogliendo testimonianze, documenti e materiali inediti che, secondo quanto trapela, potrebbero mettere in discussione alcune delle certezze costruite negli anni intorno alla vicenda.
Al centro della puntata ci sono due punti chiave: la ricostruzione dell’orario della morte e la verifica degli alibi delle persone coinvolte. Elementi che, se confermati, potrebbero aprire nuovi scenari interpretativi sul delitto. Milo Infante, insomma, avrebbe alcune discrete bombe da sganciare sul caso, dove i colpi di scena, ormai, sono all'ordine del giorno da mesi.