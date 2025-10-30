Garlasco, bomba di Ore 14 Sera: "Può crollare l'alibi"

Ma si diceva, Garlasco: la puntata di stasera sarà quasi integralmente dedicato al caso di Chiara Poggi , l'omicidio dell'ormai lontanissimo 2007. La redazione del programma ha lavorato per settimane raccogliendo testimonianze, documenti e materiali inediti che, secondo quanto trapela, potrebbero mettere in discussione alcune delle certezze costruite negli anni intorno alla vicenda.

Al centro della puntata ci sono due punti chiave: la ricostruzione dell’orario della morte e la verifica degli alibi delle persone coinvolte. Elementi che, se confermati, potrebbero aprire nuovi scenari interpretativi sul delitto. Milo Infante, insomma, avrebbe alcune discrete bombe da sganciare sul caso, dove i colpi di scena, ormai, sono all'ordine del giorno da mesi.