Libero logo
Ponte sullo Stretto
Garlasco
Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

Garlasco, bomba di Ore 14 Sera: "Può crollare l'alibi"

di Andrea Casottogiovedì 30 ottobre 2025
Garlasco, bomba di Ore 14 Sera: "Può crollare l'alibi"

1' di lettura

L'infinito mistero del delitto di Garlasco torna al centro del piccolo schermo. Oggi, giovedì 30 ottobre, alle 21.20 su Rai 2, Milo Infante condurrà una nuova puntata di Ore 14 Sera, il talk d’approfondimento che negli ultimi mesi ha registrato ottime cifre in termine di ascolti. Tanto da spingere la Rai a prolungarne la messa in onda fino a dicembre.

Ma si diceva, Garlasco: la puntata di stasera sarà quasi integralmente dedicato al caso di Chiara Poggi, l'omicidio dell'ormai lontanissimo 2007. La redazione del programma ha lavorato per settimane raccogliendo testimonianze, documenti e materiali inediti che, secondo quanto trapela, potrebbero mettere in discussione alcune delle certezze costruite negli anni intorno alla vicenda.

Garlasco, bufera su Massimo Lovati: gli 8 conti correnti segreti

Ancora scintille tra Andrea Sempio e il suo ex legale Massimo Lovati. Daniela Ferrari, la madre del nuovo indagato per i...

Al centro della puntata ci sono due punti chiave: la ricostruzione dell’orario della morte e la verifica degli alibi delle persone coinvolte. Elementi che, se confermati, potrebbero aprire nuovi scenari interpretativi sul delitto. Milo Infante, insomma, avrebbe alcune discrete bombe da sganciare sul caso, dove i colpi di scena, ormai, sono all'ordine del giorno da mesi.

Garlasco, 3 uomini in Procura: chi sono, perché Andrea Sempio ha paura

Andrea Sempio ora ha paura. Ma perché? Non tanto per il delitto di Chiara Poggi in sé, per il quale contin...

Una storia nella storia Garlasco, la villa della famiglia Stasi? La maledizione: dal 2016...

Il caso Garlasco, la telefonata che può inguaiare papà Sempio

Indagato per corruzione Garlasco, una fonte inchioda il padre di Andrea Sempio: "Lo ha orchestrato lui"

tag
garlasco
ore 14 sera
milo infante
chiara poggi

Una storia nella storia Garlasco, la villa della famiglia Stasi? La maledizione: dal 2016...

Il caso Garlasco, la telefonata che può inguaiare papà Sempio

Indagato per corruzione Garlasco, una fonte inchioda il padre di Andrea Sempio: "Lo ha orchestrato lui"

ti potrebbero interessare

1172x741

Garlasco, la villa della famiglia Stasi? La maledizione: dal 2016...

Redazione
2100x1182

Torino, assalto pro-Pal alla stazione Porta Susa

936x487

Garlasco, la telefonata che può inguaiare papà Sempio

1188x658

Garlasco, una fonte inchioda il padre di Andrea Sempio: "Lo ha orchestrato lui"

Redazione