Sarah e Alisya, "con chi sono le sorelline scomparse": una pista inquietante

C’è un fermaglio, una maglietta, perfino un vecchio cd. Frammenti che affiorano dal nulla e che, uno dopo l’altro, vengono esaminati nella speranza di riportare a Sarah e Alisya. Finora, però, nessuno ha indicato la strada giusta. La scomparsa di Sarah, 12 anni, e Alisya, 16, inghiottite nel nulla dopo essersi allontanate da una casa famiglia nella notte tra il 6 e il 7 giugno, proprio sei giorni dopo la notifica di una sentenza che prolungava il loro soggiorno “forzato” di altri 24 mesi - continua a muoversi sul filo sottile che separa gli indizi dalle illusioni. E mentre gli investigatori passano al setaccio ogni elemento utile, una pista resta aperta. Non porta ufficialmente da nessuna parte, ma continua a lambire la grande area metropolitana: un’ombra che si allunga fino alle porte di Milano, dove nei giorni scorsi sono stati verificati uno dopo l’altro tutti i campeggi della provincia, insieme a quella di Varese, a seguito di alcune segnalazioni. Le verifiche non hanno dato esito, ma confermano una certezza: gli inquirenti non stanno lasciando nulla di intentato. Le ricerche procedono su più fronti e ogni informazione viene controllata, confrontata e sottoposta a riscontri. È il lavoro silenzioso di un’indagine che, almeno ufficialmente, non esclude alcuna ipotesi.

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OGGETTI AL VAGLIO

Tra notizie annunciate e ridimensionate, negli ultimi giorni ha fatto discutere il caso del fermaglio per capelli rinvenuto lungo un sentiero a Civitella Alfedena. L’oggetto era stato trovato il 15 giugno, nove giorni dopo la scomparsa delle ragazze. La notizia è emersa soltanto in seguito e aveva riacceso le speranze degli investigatori. Un’amica di Sarah aveva infatti indicato quel fermaglio come simile a quelli utilizzati dalla dodicenne. La verifica successiva, tuttavia, ha raffreddato gli entusiasmi. Come chiarito dall’associazione Penelope Abruzzo, il padre della ragazzina non ha riconosciuto l’oggetto come appartenente alla figlia. Ha semplicemente confermato che Sarah utilizzava spesso fermagli di quel tipo. Una precisazione importante, perché attorno a quel ritrovamento si era rapidamente costruita una narrazione che rischiava di attribuire all’oggetto un valore probatorio inesistente. Non è l’unico ritrovamento finito sotto la lente. Nella stessa area sono stati segnalati anche una maglietta e persino un cd di musica heavy metal. Oggetti che vengono acquisiti e valutati come previsto dai protocolli investigativi, ma che potrebbero non avere alcun collegamento con la vicenda. In casi come questi la difficoltà consiste proprio nel distinguere ciò che può condurre alla verità da ciò che rischia soltanto di sottrarre tempo e risorse preziose.

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