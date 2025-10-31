Garlasco, papà di Sempio indagato? Rientra in gioco Lovati

Rientra in gioco Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, nell'inchiesta parallela a quella sul delitto di Garlasco, cioè quella sulla presunta corruzione in atti giudiziari che vede indagato Giuseppe Sempio, papà di Andrea, come presunto corruttore dell'ex pm Mario Venditti. Sarebbero state fissate per la settimana prossima le audizioni in Procura a Brescia di alcune persone informate sul caso. E in testa ci sarebbe proprio l'ex pool difensivo di Sempio, ovvero gli avvocati Lovati, Federico Soldani e Simone Grassi. Al centro degli interrogatori due punti in particolare: i legali dovranno confermare o smentire quello che Giuseppe Sempio ha detto a verbale, cioè che i soldi sono serviti per pagare in contanti gli avvocati, cosa già ammessa davanti ai giornalisti da Lovati.

L'accusa dei pm nei confronti del padre di Sempio è di aver versato soldi a Venditti "per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio". "Mai corrotto Venditti - si è difeso lui intervenendo a Mattino 5 - non ci è mai passato per la testa. La verità cruda è che ho ricevuto 40mila euro in prestito dalle mie sorelle per sostenere quella causa lì (l'indagine contro il figlio Andrea Sempio, ndr). Ultimamente siamo stati visti dalla Finanza su questo denaro e durante la perquisizione hanno raccolto dei documenti che ritenevano importanti. Su questi appunti, scritti a mano da me, c'era una cifra che avrei dovuto dare agli avvocati, perché dovevano essere pagati".