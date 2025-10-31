Ilaria Salis, Elisabetta Brunelli va ad ascoltarla a Bologna e viene aggredita

La presidente provinciale di Confedilizia Bologna, Elisabetta Brunelli, va ad ascoltare un intervento di Ilaria Salis alla Facoltà di Lettere dell'Università felsinea e viene aggredita da gruppi di estrema sinistra. La denuncia arriva da Fratelli d'Italia e solleva un nuovo polverone politico, visto l'imbarazzato silenzio del campo progressista. Lo sfondo è quello della occupazione abusiva del Collettivo Plat di un palazzo in via Don Minzoni, sempre a Bologna. Occupazione sostenuta anche dalla europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, da sempre vicino alla lotta dei movimenti per la casa. Il collettivo ultimamente si è anche reso protagonista di picchetti contro gli sfratti effettuati dalle Forze dell’Ordine. La colpa dell'avvocato Brunelli? Aver criticato le parole della Salis.

"Alla Brunelli, una volta raggiunta, è stato intimato: ‘ritira subito tutto’ e subito dopo è stata spinta e sbattuta a terra - accusa Marco Lisei, senatore di FdI -. Un gesto gravissimo per cui ha riportato alcune lesioni e che purtroppo testimonia ancora una volta la presenza di una sinistra violenza e antidemocratica che scorrazza per le nostre città. Grave che rappresentanti delle istituzioni come la Salis alimentino e legittimino con le loro parole e la loro presenza questi collettivi. Mi auguro adesso che ci sia una condanna unanime netta e ferma per quanto accaduto, soprattutto a sinistra, dove andrebbe rotto quel silenzio ambiguo in cui da troppo tempo si nasconde".

"Il clima di intolleranza e di violenza sta emergendo sempre più forte - conferma Augusta Montaruli, vicepresidente dei deputati di FdI -. Anche nella mia città, Torino, dove l'eversione di sinistra ha colpito anche una sede di Fratelli d'Italia. Noi continuiamo ad attendere che la sinistra parlamentare prenda le distanze da questi episodi. Il silenzio assordante puzza di condivisione e complicità con certi gesti". La Brunelli è stata aggredita giovedì sera intorno alle 21.30 nei pressi di via Avesella. "Non ho idea di chi sia stato e non riesco a dare un senso alle parole così generiche che mi ha rivolto l'aggressore, mentre mi spingeva a terra, ovvero 'Ritira tutto'. Non riesco, in ogni caso, a vedere dei collegamenti diretti con la Salis, e credo anzi che avesse tutto l'interesse perché andasse tutto bene mentre era a Bologna", sono le parole della stessa presidente provinciale di Confedilizia Bologna. Poi, ha aggiunto l'avvocata, "può succedere di tutto, che c'è tanta gente facinorosa lo sappiamo, ma io non posso dare indicazioni diverse da queste perché non l'ho visto" riferendosi all'autore dell'aggressione.

