Salis va a festeggiare la nuova occupazione

di Andrea Vallemercoledì 29 ottobre 2025
L’europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra Ilaria Salis va a festeggiare la nuova occupazione illegale di Bologna. Lo annuncia la stessa “madrina degli abusivi” in un post sui social network con cui dà appuntamento a tutti a domani: «È per me un grande piacere e un onore recarmi a Bologna per visitare la nuova occupazione abitativa di un edificio vuoto, portata avanti da centinaia di persone senza casa che hanno deciso di organizzarsi anziché stare in strada».

Poi aggiunge: «Sarò lì per ascoltare le loro storie di vita, esprimere tutta la mia solidarietà e sostenere politicamente questa importante lotta dal basso per il diritto all’abitare. Dobbiamo fare tutto il possibile perché queste famiglie, questi lavoratori, queste decine di minori possano final Ilaria Salis mente disporre di una degna soluzione abitativa.

Non è un’impresa impossibile, ma il minimo sindacale per un Paese civile. Un grande ringraziamento al collettivo Plat per crederci e lottare sempre». Il collettivo Plat si è reso protagonista settimana scorsa della piazzata contro lo sgombero di due famiglie di abusivi e ha guidato poi la nuova occupazione illegale in via don Minzoni, «un nuovo spazio per la città, il diritto all’abitare per una vita degna. Tutta Bologna venga a conoscerci». Sempre ieri la Questura di Bologna ha confermato di aver consegnato «alla Procura della Repubblica un’ulteriore informativa di reato. Sono state poste alla valutazione dell’autorità giudiziaria varie ipotesi di reato a carico dei promotori, dei partecipanti e di quanti, tra gli occupanti, rivestono responsabilità».

