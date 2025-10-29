Salis va a festeggiare la nuova occupazione



Non è un’impresa impossibile, ma il minimo sindacale per un Paese civile. Un grande ringraziamento al collettivo Plat per crederci e lottare sempre». Il collettivo Plat si è reso protagonista settimana scorsa della piazzata contro lo sgombero di due famiglie di abusivi e ha guidato poi la nuova occupazione illegale in via don Minzoni, «un nuovo spazio per la città, il diritto all’abitare per una vita degna. Tutta Bologna venga a conoscerci». Sempre ieri la Questura di Bologna ha confermato di aver consegnato «alla Procura della Repubblica un’ulteriore informativa di reato. Sono state poste alla valutazione dell’autorità giudiziaria varie ipotesi di reato a carico dei promotori, dei partecipanti e di quanti, tra gli occupanti, rivestono responsabilità».