De Martino-Tronelli, video intimi hackerati: la svolta, "ecco chi li ha rubati"

Nel caso dei video privati hackerati a Stefano De Martino, gli inquirenti sembrano essere arrivati alla più prevedibile delle svolte: il lavoro della procura di Roma avrebbe ormai ristretto il campo proprio attorno al tecnico che in passato aveva installato e gestito il sistema di videosorveglianza. È questa, secondo gli ultimi sviluppi di cui dà conto il Corriere della Sera, la pista che sta prendendo corpo nelle indagini iniziate dopo la diffusione del filmato registrato illegalmente nell’abitazione romana di Caroline Tronelli, fidanzata del conduttore.

Secondo quanto riportato sempre dal Corsera, la procura avrebbe infatti "stretto il cerchio intorno ai tecnici del sistema di videosorveglianza". Gli investigatori hanno acquisito l’elenco completo dei professionisti che, dal 2015, erano intervenuti nella casa della giovane per lavori di installazione o manutenzione.

Proprio nel 2015 l’appartamento - incluse le camere da letto - era stato dotato di un impianto di sicurezza installato "a causa di una serie di furti commessi dal personale domestico". Si trattava di un sistema semplice, pensato per consentire ai proprietari di monitorare l’abitazione a distanza tramite un dispositivo elettronico protetto da password. Un livello di protezione che, secondo gli inquirenti, avrebbe potuto rendere possibile a un tecnico "di introdursi nel sistema per controllare i movimenti della coppia".