Laura Pausini, il proprietario dell'auto che ha ucciso lo zio: "Non ero io alla guida"

È stata trovata l'auto che ieri, alle 13.20, ha investito Ettore Pausini, zio della nota cantante Laura. L'uomo, 78 anni, è stato travolto mentre si trovava in bicicletta lungo gli Stradelli Guelfi a Bologna. La vettura - autrice dell'investimento - è stata rinvenuta dai carabinieri a due chilometri di distanza dal luogo dell'incidente. Il proprietario è stato identificato dalla polizia locale, ma ha dichiarato di non essere stato lui alla guida. In queste ore si sta dunque lavorando per identificare il guidatore.

L'automobile, a quanto si apprende, non risulterebbe oggetto di furto. Ettore, zio di Laura Pausini, era un barbiere, con l'attività in Piazza Azzarita, vicino al Paladozza. Proprio qui c'è oggi grande cordoglio fra residenti e commercianti. "Lo conoscevo da 14 anni - racconta una barista - è stato un amico, un grande amico. Un uomo di cultura, una persona sensibile. Ettore era una pietra miliare di Piazza Azzarita, era sempre stato qui". Come ricostruito dal quotidiano Il Resto del Carlino, Pausini, fratello del papà della cantante, era di rientro da un giro in bici fuori città quando, per cause ancora da accertare, è stato investito da un'auto che non si è fermata per prestare soccorso.