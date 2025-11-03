Laura Pausini, la tragedia: è morto lo zio, falciato da un'auto pirata fuori Bologna

Tragedia per Laura Pausini: Ettore, zio della celebre cantante romagnola, è morto a Bologna, falciato da un'auto in corsa - e poi fuggita - mentre era in bici. Lo riporta il Resto del Carlino. L'uomo, di 78 anni originario di Solarolo, come ogni sabato e domenica ieri era andato a fare un lungo giro in bici fuori città. Lo schianto è avvenuto in via degli Stradelli Guelfi, nel tratto tra Castenaso e San Lazzaro di Savena.

Secondo la ricostruzione, lui procedeva in direzione centro, mentre l'auto andava verso la periferia. Poi la collisione che si è rivelata fatale per lo zio della cantante. L'uomo alla guida è fuggito lasciando dietro di sé sangue a terra e una mountain bike distrutta.

I soccorritori hanno rianimato Pausini per un'ora, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Ora è caccia a una Opel Astra vecchio modello, le forze dell'ordine stanno passando al setaccio le telecamere e le strade periferiche per risalire al pirata. Una strada, quella dell'incidente, piu' volte segnalata come pericolosa, al punto che più volte i cittadini hanno lanciato appelli perché la via - e quel tratto in particolare - fosse messo in sicurezza al più presto.

Ettore Pausini era molto conosciuto a Bologna. Da oltre trent'anni era il barbiere di piazza Azzarita. Negli anni scorsi aveva sconfitto un tumore, un'esperienza che si è poi tramutata in un impegno nella associazione Onconauti, che si occupa di riabilitazione per pazienti oncologici.