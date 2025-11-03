Arrestato l'accoltellatore di Milano: stanato dai carabinieri, dove si era nascosto

Fermato e arrestato verso le 20 in via Vitruvio, a breve distanza dalla stazione Centrale. Si tratta dell’autore dell’attacco avvenuto questa mattina in piazza Gae Aulenti ai danni di una donna, attualmente ricoverata in terapia intensiva al Niguarda: la vittima è stata raggiunta alle spalle con una pugnalata diretta dal basso verso l’alto alla schiena mentre era diretta al lavoro.Le forze dell’ordine lo hanno ricercato per l’intera giornata e lui, con ogni probabilità per eludere l’arresto, si era nascosto in una struttura alberghiera. A identificarlo e a bloccarlo sono stati i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Duomo.
.L’aggressore risulta ripreso dalle telecamere di videosorveglianza e la sequenza della coltellata è stata registrata: dalle riprese si osserva l’uomo avvicinarsi alla donna da tergo e colpirla con un coltello in pochi istanti, per poi allontanarsi rapidamente. L’episodio si è verificato senza un apparente movente.
A inchiodare l'uomo la sorella gemella che lo avrebbe riconosciuto nei video diffusi dalle forze dell'ordine per l'intera giornata. A quanto pare l'uomo era stato allontanato da una comunità di recupero. Bergamasco, da qualche giorno soggiornava in un hotel di Milano. In serata il blitz dei carabinieri. Sono subito scattate le manette: la sua fuga è durata una manciata di ore.