Arrestato l'accoltellatore di Milano: stanato dai carabinieri, dove si era nascosto

Fermato e arrestato verso le 20 in via Vitruvio, a breve distanza dalla stazione Centrale. Si tratta dell’autore dell’attacco avvenuto questa mattina in piazza Gae Aulenti ai danni di una donna, attualmente ricoverata in terapia intensiva al Niguarda: la vittima è stata raggiunta alle spalle con una pugnalata diretta dal basso verso l’alto alla schiena mentre era diretta al lavoro.Le forze dell’ordine lo hanno ricercato per l’intera giornata e lui, con ogni probabilità per eludere l’arresto, si era nascosto in una struttura alberghiera. A identificarlo e a bloccarlo sono stati i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Duomo.