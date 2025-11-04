Ettore Pausini, lo sfogo della figlia Sabrina: "Ai funerali non voglio nessun parente"

Sabrina Pausini ha rotto il silenzio sui social. La donna ha parlato dei rapporti - "solo sulla carta" - che legavano lei ed Ettore alla cantante "famosa" della famiglia: Laura Pausini. Nelle ultime ore, infatti, si è riversato l’affetto di migliaia di fan.
"Ai giornalisti che hanno sottolineato la parentela sottolineo che è solo sulla carta - ha commentato Sabrina su Facebook -, perché a quella parte di parentado non è mai fregato nulla di me e di mio padre. E io non li voglio al funerale, io non sono come loro e tali valori me li ha insegnati proprio mio padre. Chissà che per una volta i giornali facciano informazione corretta. Era mio padre, e me l’hanno ammazzato così, voglio vederlo in faccia quell’assassino".
Stefano Giordani, amico di famiglia, l'ha sentita subito dopo la tragedia: "Sabrina è disperata ha perso già la mamma quando era molto giovane. Col padre aveva un rapporto simbiotico, lo aveva spesso accompagnato nei suoi viaggi in Africa, anche in luoghi molto sperduti: Ettore era così, partiva con un gruppo di amici e si costruiva l’itinerario da solo, senza guide. E Sabrina viaggiava spesso con lui. Erano molto legati. Io e mia moglie le staremo vicini. Questo per lei è un momento molto difficile, ovviamente".