Ettore Pausini, lo sfogo della figlia Sabrina: "Ai funerali non voglio nessun parente"

Sabrina Pausini ha rotto il silenzio sui social. La donna ha parlato dei rapporti - "solo sulla carta" - che legavano lei ed Ettore alla cantante "famosa" della famiglia: Laura Pausini. Nelle ultime ore, infatti, si è riversato l’affetto di migliaia di fan.

"Ai giornalisti che hanno sottolineato la parentela sottolineo che è solo sulla carta - ha commentato Sabrina su Facebook -, perché a quella parte di parentado non è mai fregato nulla di me e di mio padre. E io non li voglio al funerale, io non sono come loro e tali valori me li ha insegnati proprio mio padre. Chissà che per una volta i giornali facciano informazione corretta. Era mio padre, e me l’hanno ammazzato così, voglio vederlo in faccia quell’assassino".