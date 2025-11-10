Garlasco, nuovi interrogatori: per Andrea Sempio ore decisive

Occhi puntati sull'interrogatorio di Federico Soldani e Simone Grassi, gli avvocati che nel 2017 difesero Andrea Sempio. L'indagine è ora al centro dell'inchiesta della procura di Brescia che indaga per corruzione in atti giudiziari l'ex procuratore aggiunto Mario Venditti e Giuseppe Sempio, padre dell'attuale indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. L'accusa? Una presunta mazzetta da 20 o 30 mila euro per archiviare il fascicolo di 8 anni fa. Il sospetto degli investigatori è che i soldi siano arrivati all'ex procuratore attraverso qualcuno, forse proprio i legali dello stesso Sempio che saranno sentiti oggi.

Per la famiglia Sempio i soldi mossi dai conti correnti e contestati oggi dalla procura servivano per pagare gli avvocati. Una versione confermata anche da Massimo Lovati. "Non è escluso che nelle prossime ore l'indagine possa allargarsi", spiega il TgLa7. Intanto l'inchiesta sul cosiddetto "Sistema Pavia" si allarga. A essere indagato anche Cristiano D’Arena. L’imprenditore è titolare della società Esitel, che per anni ha fornito servizi di intercettazione alla Procura di Pavia, e della Cr Service, azienda che ha messo a disposizione le auto necessarie alle indagini della stessa Procura.