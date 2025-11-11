Elicottero precipitato, spunta il video prima dello schianto

Giornata di rilievi tecnici sul luogo dove domenica è precipitato l'Elicottero Agusta Westland AW109 con a bordo Mario Paglicci, 77 anni, imprenditore orafo e fondatore della Gimet di Arezzo e Fulvio Casini, 67 anni di Sinalunga (Siena), imprenditore nel settore immobiliare. Il velivolo è precipitato tra Badia Tedalda (Arezzo), e nell'Alpe della Luna, ai confini con Borgo Pace (Pesaro e Urbino). È qui che si svolgeranno i rilievi, anche alla luce delle due inchieste aperte rispettivamente dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) e dalla procura di Arezzo.

Nel frattempo è emerso l'ultimo video dell'ultimo volo prima dello schianto. Nel filmato, che sarà trasmesso dalla trasmissione Ore 14 in onda su Rai 2 e condotta da Milo Infante, si vede Paglicci prima dello schianto. L’uomo mostra il panorama del cielo e poi si riprende mentre sorridente fa il gesto del pollice alzato.