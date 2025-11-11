Libero logo
Elicottero precipitato, spunta il video prima dello schianto

martedì 11 novembre 2025
Elicottero precipitato, spunta il video prima dello schianto

Giornata di rilievi tecnici sul luogo dove domenica è precipitato l'Elicottero Agusta Westland AW109 con a bordo Mario Paglicci, 77 anni, imprenditore orafo e fondatore della Gimet di Arezzo e Fulvio Casini, 67 anni di Sinalunga (Siena), imprenditore nel settore immobiliare. Il velivolo è precipitato tra Badia Tedalda (Arezzo), e nell'Alpe della Luna, ai confini con Borgo Pace (Pesaro e Urbino). È qui che si svolgeranno i rilievi, anche alla luce delle due inchieste aperte rispettivamente dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) e dalla procura di Arezzo. 

Nel frattempo è emerso l'ultimo video dell'ultimo volo prima dello schianto. Nel filmato, che sarà trasmesso dalla trasmissione Ore 14 in onda su Rai 2 e condotta da Milo Infante, si vede Paglicci prima dello schianto. L’uomo mostra il panorama del cielo e poi si riprende mentre sorridente fa il gesto del pollice alzato.

Dalle prime ricostruzioni, l’elicottero avrebbe subito una grave avaria al motore mentre sorvolava l’Appennino. In base ad alcune testimonianze, si sarebbe udita un’esplosione, poi il motore si sarebbe fermato. Pochi istanti prima della scomparsa dai radar, Mario Paglicci avrebbe inviato un messaggio a un familiare: "Abbiamo un’avaria". Un messaggio drammatico, che testimonia la consapevolezza della gravità della situazione. 

