Garlasco, il giudice che assolse Stasi: "Meglio un colpevole fuori"

"Dire che è meglio avere un colpevole fuori, che rischiare di avere un innocente dentro, lo capisce chiunque e lo capisce chiunque perché sono verità umane": a dirlo il giudice Stefano Vitelli, colui che assolse Alberto Stasi in primo grado per il delitto di Garlasco. Vitelli era in collegamento con Massimo Giletti a Lo Stato delle Cose su Rai 3. Le sue parole hanno scatenato un forte appaluso dal pubblico in studio.

"Le verità, che sono verità etiche prima ancora che giuridiche, non sono patrimonio solo degli intellettuali, dei professori, dei magistrati, degli avvocati, sono patrimonio di tutti noi", ha aggiunto il giudice.