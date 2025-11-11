Lo Stato delle cose, "a chi stai scrivendo?": Giletti, un trappolone in diretta

De Rensis lo accusa di essere andato in varie trasmissioni tv senza esplicitare la sua posizione di parte e dice: “Io ritengo che se tu sei stato colui che ha diretto i RIS nella precedente indagine, se sei stato un generale dei carabinieri apprezzato, puoi, non devi, puoi… io ho usato il termine ‘avrebbe potuto dire’: ma questa indagine quando è iniziata? Dopo un mese abbiamo queste cose? Avrebbe po-tu-to, non do-vu-to. E ho spiegato a me stesso la differenza fra i due verbi. Ma questa è una mia interpretazione, mentre invece, e finisco, sono assolutamente convinto che quando si partecipa a una trasmissione e si esprimono opinioni, si deve dire se si è opinionisti o consulenti, perché cambia molto”.

L’argomento Garlasco domina l’ultima puntata de Lo Stato delle Cose , salotto d’approfondimento d’attualità, politica e società di Rai 3, condotto da Massimo Giletti . In studio c’è il legale della famiglia Stasi , l’avvocato Antonio De Rensis , e l’inviata del programma che si occupa del caso, Ilenia Petracalvina . L’oggetto di discussione, in particolare, è la posizione di Luciano Garofano , ex- Ris che ha indagato sull’omicidio Poggi nel 2007 e poi, anni dopo, divenuto consulente della famiglia Sempio , fino alle sue dimissioni del 30 Settembre scorso.

Giletti prova a tendere il trappolone e chiede alla Petracalvina (intenta a messaggiare sullo smartphone, ndr) cosa stia facendo: “Sto chiedendo a Garofano se vuole intervenire. Chiedo a Garofano se vuole replicare all'avvocato, penso sia giusto dare voce anche a Garofano, ma lui in questo momento sta in un convegno e non riesce a rispondere".

De Rensis, allora, si innervosisce e replica sarcasticamente: "Però dottor Giletti, mi perdoni, io sono scapolo, non è che vorrei sposarmi con Garofano, che ogni trasmissione io e lui facciamo la coppia, ci siamo chiariti".