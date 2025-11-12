Bimbo mangia i biscotti dello zio: si sente male, c'era la cannabis

Poteva essere un semplice pomeriggio da nonni: biscotti nella credenza, magari un cartone animato e il sole che filtra dalla finestra. E invece, come si apprende, “i biscotti nella credenza, con tanto di gocce di cioccolato, gli hanno fatto troppa gola. Sono bastati però pochi morsi a un bimbo di 4 anni per capire che quei dolci avevano qualche strano ingrediente”. Da lì in poi è stato un attimo per finire a correre verso l’ospedale.
Una vicenda accaduta solo due giorni fa e siamo ad Arezzo, in Toscana: il bambino si è improvvisamente sentito male e ha perso conoscenza. Cos’è accaduto? Il più incredibile degli incidenti: lo zio “pasticciere” aveva preparato quei dolci qualche giorno prima e aveva aggiunto un ingrediente speciale… la cannabis! Altro che Babbo Natale! Le analisi in pronto soccorso lo hanno confermato, mostrando “una elevata presenza di sostanze cannabinoidi nelle urine e nel sangue del piccolo”. Subito perquisita la casa dello zio, che ha svelato la sceneggiatura: “un capanno sul retro dell’abitazione… una serra dotata di lampade, ventilatori e fertilizzanti all’interno del quale l’uomo coltivava numerose piante di cannabis”.
Una produzione mica da ridere: circa 600 grammi di marijuana essiccata e altri 20 biscotti alla cannabis sequestrati. Questo Walter White della ganja in salsa aretina, trentenne incensurato ma già segnalato, è stato prima accompagnato in questura e, su disposizione del pubblico ministero di turno, arrestato con l’accusa di “detenzione, coltivazione e produzione di sostanza stupefacente”, oltre a essere denunciato per “lesioni personali colpose”. Nel giudizio per direttissima è stato convalidato l'arresto; il processo proseguirà in un'udienza successiva, dopo la richiesta di un termine a difesa. Per fortuna il bimbo “non sarebbe in pericolo di vita”. Morale della favola: quando i biscotti non sono solo biscotti… meglio controllare bene la dispensa. Perché se lo zio decide di diventare “pasticciere alternativo” è la famiglia a finire in ospedale.