Garlasco, "un missile su Sempio". cosa sta per succedere

Alibi, tentativi presunti di corruzione, dichiarazioni discordanti e tanti, tanti altri elementi affollano ormai quotidianamente il caso del giallo di Garlasco. Ospite a Dritto e Rovescio c’è l’avvocato di Alberto Stasi, a oggi l’unico condannato per il delitto di Chiara Poggi, cioè Antonio De Rensis che, intervistato dal conduttore del programma di approfondimento di Rete 4, Paolo Del Debbio, fa delle previsioni eclatanti sugli sviluppi della vicenda.
De Rensis afferma: "Parlando di Pavia, credo che le indagini tradizionali ci regaleranno elementi molto forti e sarò anche più specifico, io ho molta fiducia nello scontrino. Abbiamo la versione granitica dell'indagato: lui ha fatto lo scontrino, senza se e senza ma. Qualora dovesse essere provato che lo ha fatto lui, molto bene. Qualora dovesse essere provato che non lo ha fatto lui è un missile. Non è un boomerang, è un missile. Perché nel momento in cui io giustifico il fatto di essere un posto mentre viene commesso un reato è un alibi".
Quanto all’audizione di 4 ore in Procura a Brescia dell’avvocato Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, nuovo indagato per l’omicidio del 2007, De Rensis ha una sua idea: "Oggi l'avvocato Lovati ha detto una cosa importantissima, se vera rappresenta un motivo d'interesse".
"Dopo aver sentito per settimane altri colleghi dire che non hanno percepito un centesimo, lui oggi ci ha detto - all'uscita dalla Procura - che ritiene di aver compreso che gli altri colleghi invece gli han detto di aver preso i soldi. Io non faccio l'investigatore, credo che ognuno si possa fare un'idea, magari l'avvocato Lovati si è sbagliato, quindi la ricostruzione che ha fatto non è esatta e i colleghi hanno tenuto fede a ciò che hanno detto pubblicamente".
"L'esposizione mediatica aveva di per sé rappresentato una forma di compensazione - conclude De Rensis -. Vedremo cosa è risultato, quando sarà il momento".
