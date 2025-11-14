Garlasco, "un missile su Sempio". cosa sta per succedere

Alibi, tentativi presunti di corruzione, dichiarazioni discordanti e tanti, tanti altri elementi affollano ormai quotidianamente il caso del giallo di Garlasco. Ospite a Dritto e Rovescio c’è l’avvocato di Alberto Stasi, a oggi l’unico condannato per il delitto di Chiara Poggi, cioè Antonio De Rensis che, intervistato dal conduttore del programma di approfondimento di Rete 4, Paolo Del Debbio, fa delle previsioni eclatanti sugli sviluppi della vicenda.

De Rensis afferma: "Parlando di Pavia, credo che le indagini tradizionali ci regaleranno elementi molto forti e sarò anche più specifico, io ho molta fiducia nello scontrino. Abbiamo la versione granitica dell'indagato: lui ha fatto lo scontrino, senza se e senza ma. Qualora dovesse essere provato che lo ha fatto lui, molto bene. Qualora dovesse essere provato che non lo ha fatto lui è un missile. Non è un boomerang, è un missile. Perché nel momento in cui io giustifico il fatto di essere un posto mentre viene commesso un reato è un alibi".