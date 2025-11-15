Maltempo in Liguria, pioggia e tromba d'aria: caduti container al porto

Il maltempo si è abbattuto sulla Liguria. Già dalle prime ore del mattino la Regione è in allerta gialla. E, dopo la pioggia, si è aggiunta nel primo pomeriggio una tromba d'aria che ha provocato la caduta di alcuni container nell'area portuale a terra del porto Vite a Genova Pra'. Non risultano feriti. Danni anche a Sestri Ponente, con disagi anche in aeroporto: il vento ha scoperchiato un capannone di Amiu, l'azienda municipalizzata del Comune di Genova che si occupa della raccolta dei rifiuti. Nel frattempo è esondato in un punto il rio Fegino, in Valpolcevera, dove è scattata la fase operativa di allarme. Sul posto la protezione civile, i vigili del fuoco e la polizia locale.

Non è escluso che l'allerta passi da gialla ad arancione. Nel dettaglio, nel Ponente della regione, l'allerta gialla per temporali termina oggi alle 15. Domani alle 6 al via ancora gialla per temporali fino alle 12, per poi diventare arancione fino alle 18 e poi nuovamente gialla fino alle 21. Nel centro della Liguria prosegue l'allerta gialla temporali fino alle 12 di domani, per diventare arancione fino alle 21 e ancora gialla fino alle 22.

Nel levante l'allerta gialla inizia alle 15 di oggi, per i bacini piccoli e medi, fino alle 12 di domani, per poi diventare arancione fino alle 21 di domani e ancora gialla fino alle 22. Nella zona dei versanti padani di ponente, allerta gialla fino alle 20 di oggi. Allerta che riprenderà, in giallo, da domani alle 6, per diventare poi arancione dalle 12 alle 18 e ancora gialla fino alle 22 di domani. Sulla zona dei versanti padani di levante, allerta gialla estesa fino alle 12 di domani, poi allerta arancione fino alle 21 e ancora gialla fino alle 22, sempre di domani.