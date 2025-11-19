Bologna, la cartomante pagata "in nero"? Prendeva pure il reddito

Una donna di 56 anni faceva la cartomante facendosi pagare "in nero" e nel frattempo incassava l’assegno di inclusione e il reddito di cittadinanza, il sussidio tanto caro al Movimento 5 Stelle. La scoperta è avvenuta a Bologna, dove la Guardia di Fiinanza ha denunciato una frode fiscale per oltre 200mila euro. Dal periodo della pandemia da Covid fino a oggi, la donna avrebbe ricevuto oltre 3mila clienti evadendo circa 150mila euro.

I militari hanno scoperto che la 56enne adescava i suoi clienti attraverso un profilo falso, dove pubblicizzava un’attività di cartomanzia e astrologia a pagamento direttamente a casa sua. È venuto fuori, dunque, non solo che la sedicente maga avrebbe evaso il fisco, ma anche che il suo nucleo familiare negli anni avrebbe beneficiato sia del reddito di cittadinanza che dell’assegno di inclusione per un importo pari a circa 40mila euro.