Famiglia nel bosco, una ipocrisia criminalizzare il loro modello

Inoltre l’obbligo scolastico in Italia non è obbligo di frequentare una scuola, ma l’obbligo formativo che però può essere espletato anche con la “scuola parentale” e pare sia quello che ha scelto la “famiglia del bosco” (che non è affatto unica lì in quella zona). Tanto che nel provvedimento del Tribunale dei minori si legge: “Va evidenziato che l’ordinanza cautelare non è fondata sul pericolo di lesione del diritto dei minori all’istruzione, ma sul pericolo di lesione del diritto alla vita di relazione”. In pratica la “socializzazione” con i coetanei, che sarebbe mancante e – scrivono- potrebbe portare “gravi conseguenze psichiche ed educative”.

Peraltro gli aspetti critici enucleati dall’Anm (“sicurezza, condizioni sanitarie, accesso alla socialità, obbligo scolastico”), alla luce delle informazioni uscite sui giornali, non sembrerebbero così drammatici, soprattutto se paragonati a tante situazioni di degrado. Si è saputo pure che ci sono “lavori in corso” per risolvere alcuni problemi logistici e igienici.

Secondo alcune cronache risulterebbe che i “bambini del bosco” frequentano e giocano con altri bambini del paese. Ma basta questo? È un altro degli aspetti che sarà verificato e valutato di nuovo da chi di dovere. Una grande firma di Repubblica come Francesco Merlo (quindi al di sopra di ogni sospetto di “strumentalizzazione politica”) sabato scorso ha fatto un’osservazione critica (che anzitutto riguarda le leggi): «Esiste in Italia una cultura giudiziaria intrusiva nella tutela dei minori che condannerebbe persino Giuseppe e Maria per quella capanna riscaldata da un bue e un asinello». Ieri ha aggiunto: «Sottoposti alle loro analisi, tutti noi genitori risulteremmo censurabili».

Tuttavia questo è un caso molto particolare e problematico. Merlo ha fatto pure un’altra considerazione: «Dobbiamo la verità sulla “famiglia nel bosco” ai cronisti» grazie ai quali «abbiamo capito, e anche visto, la felicità della vita, povera, ma ricca di quella famiglia». Nella sua scelta «non c’è solo la parabola sul legittimo e libero rifiuto degli eccessi della modernità... ci sono gli hippies, la wilderness americana, l’ecologia, la casetta nel bosco di Thoreau... la pedagogia di Steiner e di Rousseau».

Un quadretto troppo romantico? Nelle cose umane non tutto e sempre è idilliaco, ma Merlo coglie un aspetto vero e profondo: questo non è un caso di degrado, ma una scelta culturale ponderata. Forse realizzata in modo eccessivo e magari l’intervento delle autorità servirà a questa famiglia a garantire condizioni di vita migliori ai figli. Evitiamo dunque tifoserie e puntiamo sul positivo.