Libero logo
Giustizia
Garlasco
Hub Energia

Mantova, incassa per tre anni la pensione della mamma morta: come lo scoprono

di
Libero logo
giovedì 20 novembre 2025
Mantova, incassa per tre anni la pensione della mamma morta: come lo scoprono

2' di lettura

Incassa per tre anni la pensione della madre morta finché non viene scoperto. E la scoperta avviene in modo a dir poco incredibile. Siamo a Borgo Virgilio, nel Mantovano, dove un 57enne ha messo in atto un vero e proprio stratagemma pur di continuare a ricevere l'assegno della mamma. Dopo la scomparsa della donna, avrebbe nascosto il corpo nella cantina di casa senza denunciarne il decesso, così da continuare a incassare ogni mese i bonifici dell’Inps.

Una storia, questa, che è andata avanti per tre anni. Tutto, poi, è crollato quando la carta di identità di sua madre è scaduta. Per superare l'ostacolo burocratico, l'uomo ha pensato di presentarsi in municipio travestito da donna anziana, cioè da sua madre. Il macabro piano, però, non ha funzionato. Lo hanno smascherato subito. Il 57enne è andato all’ufficio anagrafe del Comune di Borgo Virgilio con un abito da donna e la parrucca sperando, non si sa come, di farla franca. Agli addetti dell’ufficio comunale, però, non ci è voluto molto per rendersi conto che sotto il travestimento c'era un uomo di mezza età.

Bolzano, consulente bancario sparisce con 20 milioni rubati ai clienti

Quando, a inizio dicembre dell’anno scorso, ha fatto richiesta di pensione anticipata, non è sembrato stran...

Quando gli è stato detto di ripresentarsi all'ufficio comunale in abiti consoni, il 57enne è tornato e si è trovato ad aspettarlo non solo i funzionari del Comune ma anche la polizia. A quel punto gli agenti hanno iniziato a svolgere tutti gli accertamenti del caso sull'uomo e hanno fatto l'incredibile scoperta. Sua madre sarebbe venuta a mancare nel 2022 per cause naturali. I resti dell’anziana, ormai mummificata, sono stati portati alle camere mortuarie dell’ospedale di Mantova. Mentre ora le accuse contro il 57enne potrebbero essere occultamento di cadavere e truffa ai danni dell’Inps.

Liliana Resinovich, il fratello accusa Visintin: "Una questione di soldi"

Sebastiano Visintin indagato per l'omicidio della moglie Liliana Resinovich. Le circostanze della morte della donna,...
tag
pensione
mantova

Vil denaro Tasse e pensioni, ecco quanti soldi restano agli italiani

Fanatismo domestico Mantova, l'imam predicava la jihad: l'allievo diventa terrorista

Bologna-Bolzano Orrore sul treno Bologna-Bolzano, massacra la compagna incinta: chi è la belva

ti potrebbero interessare

Garlasco, Sempio da Vespa: "Ho molti dubbi sull'impronta 33"

Garlasco, Sempio da Vespa: "Ho molti dubbi sull'impronta 33"

Il marocchino che in 20 giorni ha bruciato sei macchine

Il marocchino che in 20 giorni ha bruciato sei macchine

Alessandro Aspesi
Garante Privacy, si dimette il segretario generale: Report all'attacco

Garante Privacy, si dimette il segretario generale: Report all'attacco

Redazione
Vigilessa uccisa, Gualandi condannato all'ergastolo

Vigilessa uccisa, Gualandi condannato all'ergastolo

Redazione