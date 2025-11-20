Mantova, incassa per tre anni la pensione della mamma morta: come lo scoprono

Incassa per tre anni la pensione della madre morta finché non viene scoperto. E la scoperta avviene in modo a dir poco incredibile. Siamo a Borgo Virgilio, nel Mantovano, dove un 57enne ha messo in atto un vero e proprio stratagemma pur di continuare a ricevere l'assegno della mamma. Dopo la scomparsa della donna, avrebbe nascosto il corpo nella cantina di casa senza denunciarne il decesso, così da continuare a incassare ogni mese i bonifici dell’Inps.

Una storia, questa, che è andata avanti per tre anni. Tutto, poi, è crollato quando la carta di identità di sua madre è scaduta. Per superare l'ostacolo burocratico, l'uomo ha pensato di presentarsi in municipio travestito da donna anziana, cioè da sua madre. Il macabro piano, però, non ha funzionato. Lo hanno smascherato subito. Il 57enne è andato all’ufficio anagrafe del Comune di Borgo Virgilio con un abito da donna e la parrucca sperando, non si sa come, di farla franca. Agli addetti dell’ufficio comunale, però, non ci è voluto molto per rendersi conto che sotto il travestimento c'era un uomo di mezza età.