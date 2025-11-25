Roma, stuprata al parco davanti al fidanzato: l'orrore di 3 africani

Una ragazza di 20 anni è stata stuprata davanti al fidanzato da un gruppo di tre uomini al parco Tor Tre Teste a Roma, nella zona est della Capitale. I fatti risalgono alla notte del 25 ottobre scorso. Stando a quanto riportato dal Messaggero, la coppia si era fermata in auto in una zona appartata quando è stata circondata da tre uomini che prima hanno sfondato il finestrino della macchina con una bottiglia per rapinarli, poi hanno immobilizzato il ragazzo e violentato la ragazza. Al termine dello stupro, il gruppo ha portato via i cellulari delle vittime ed è scappato.
La coppia dunque, ancora sotto choc, è andata alla polizia per sporgere denuncia. In breve tempo, la Squadra Mobile di Roma è riuscita a identificare i tre presunti responsabili, tutti di nazionalità marocchina e con precedenti. Due sono stati fermati a Roma, mentre il terzo è stato rintracciato e bloccato a Verona. Per uno dei fermati, è stato decisivo il riscontro delle impronte digitali trovate e isolate sull’auto.
Un secondo uomo, invece, è stato riconosciuto dalla 20enne attraverso le foto segnaletiche. Tuttavia, non sono ancora emerse corrispondenze di Dna per gli altri due. Secondo gli inquirenti, comunque, gli aggressori potrebbero essere più di tre. E le vittime non lo escludono. Potrebbero esserci stati ulteriori complici di cui non hanno avuto subito memoria a causa del buio e dello choc per quanto successo.