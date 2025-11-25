Roma, stuprata al parco davanti al fidanzato: l'orrore di 3 africani

Una ragazza di 20 anni è stata stuprata davanti al fidanzato da un gruppo di tre uomini al parco Tor Tre Teste a Roma, nella zona est della Capitale. I fatti risalgono alla notte del 25 ottobre scorso. Stando a quanto riportato dal Messaggero, la coppia si era fermata in auto in una zona appartata quando è stata circondata da tre uomini che prima hanno sfondato il finestrino della macchina con una bottiglia per rapinarli, poi hanno immobilizzato il ragazzo e violentato la ragazza. Al termine dello stupro, il gruppo ha portato via i cellulari delle vittime ed è scappato.

La coppia dunque, ancora sotto choc, è andata alla polizia per sporgere denuncia. In breve tempo, la Squadra Mobile di Roma è riuscita a identificare i tre presunti responsabili, tutti di nazionalità marocchina e con precedenti. Due sono stati fermati a Roma, mentre il terzo è stato rintracciato e bloccato a Verona. Per uno dei fermati, è stato decisivo il riscontro delle impronte digitali trovate e isolate sull’auto.