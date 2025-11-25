Libero logo
Regionali
Ucraina-Russia
Hub Energia

Garlasco, Massimo Giletti incastra Massimo Lovati: "Sono cose molto gravi"

di
Libero logo
martedì 25 novembre 2025
Garlasco, Massimo Giletti incastra Massimo Lovati: "Sono cose molto gravi"

2' di lettura

“Ha detto cose molto gravi”: Massimo Giletti lo ha detto a Lo Stato delle Cose riferendosi a Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, indagato nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. L'avvocato, infatti, ha fornito la sua ricostruzione sulla consulenza Linarello (del genetista Pasquale Linarello, ndr) sui giri che avrebbe fatto prima di arrivare nelle sue mani.

"Perché non ha mai depositato la consulenza del Generale Garofano?”, ha chiesto Giletti al suo ospite. E lui ha risposto: "Non l’ho mai depositata perché non ce n’è stata la necessità, dal momento che la Procura di Pavia di allora non dispose alcuna consulenza tecnica. Per cui perché dovevo anticipare io, depositando la mia?”. Poi ha aggiunto: "Il tabellone con la cronologia che avete pubblicato prima non è esatto, perché parte dal 9 di dicembre, che è la data della consulenza Linarello. Invece bisogna partire dal 3 dicembre, quando l’agenzia investigativa SKP consegna il riassunto analitico delle attività svolte e la consulenza. Ma c’è di più: questa consegna viene preceduta da una relazione genetico-forense del professor Fabbri del 1° dicembre. La consulenza è finita nelle mie mani nel tempo cronologico che va dal 1° al 12 dicembre 2016, perché il 13 dicembre viene depositata l’istanza alla Corte d’appello. Me l’ha data Giangavino Sulas, che mi ha detto anche chi gliel’ha consegnata, però stasera non lo dico perché devo ancora verificare”.

Garlasco, il nuovo appunto trovato a casa di Andrea Sempio

Nel corso dell'ultima puntata di Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi ha mostrato ai telespettatori una riproduzione di uno...

“Però, Lovati, stiamo chiacchierando… - è sbottato il conduttore -. Le posso dire ‘uomini, omuncoli, quaquaraquà‘? Allora non mi doveva dire che avrebbe fatto il nome oggi. Lei ha il dovere di dirlo questa sera, perché non può un uomo come lei non dire come stanno le cose”. “Va bene, non dirò il nome ma chi ha dato la consulenza a Giangavino Sulas - ha risposto Lovati - è lo 007 che fu intervistato il 2 febbraio 2017. Disse che i reperti analizzati dal dottor Fabbri sono andati a finire a Zurigo, in Svizzera. Avete capito? I reperti e la consulenza tecnica non sono genuini. Sempio è estraneo”.

Il giornalista Umberto Brindani, ospite della trasmissione, ha commentato: "Non posso che ribadire che Giangavino Sulas non ha passato questa cosa a nessuno per due ragioni: la prima è che era una persona che non si sarebbe mai prestata a un traffico illecito di atti secretati. Adesso addirittura scopriamo che questo scambio sarebbe avvenuto prima ancora che i documenti venissero secretati. Il secondo motivo è che ha fatto la famosa intervista al personaggio sbagliato, perché non era quello che aveva condotto l’indagine, tanto è vero che noi, giustamente, siamo stati querelati dallo studio Giarda e abbiamo dovuto trovare un accordo, altrimenti saremmo finiti in tribunale e saremmo stati condannati”.

Garlasco, Lovati spara: "Aspettiamo il 18 dicembre, poi legna da ardere"

Nuove dichiarazioni dell'avvocato Massimo Lovati a Dritto e Rovescio, il programma d’approfondimento dei temi ...
tag
garlasco
massimo giletti
lo stato delle cose
massimo lovati

Lo scatto Garlasco, bomba a "Lo stato delle cose": rumors sulla foto del cadavere di Chiara Poggi

L'indagine di Brescia Garlasco, "nessun indagato di media intelligenza". Il Procuratore e le parole su Sempio

Prova regina? Garlasco, il nuovo appunto trovato a casa di Andrea Sempio

ti potrebbero interessare

Famiglia nel bosco: "Noi ai tubi in politilene e al cloro", cosa emerge

Famiglia nel bosco: "Noi ai tubi in politilene e al cloro", cosa emerge

Redazione
Famiglia nel bosco, lo stato resti fuori dalla casa

Famiglia nel bosco, lo stato resti fuori dalla casa

Giovanni Sallusti
Famiglia nel bosco? Quelli per cui la natura è buona solo se ideologica

Famiglia nel bosco? Quelli per cui la natura è buona solo se ideologica

Annalisa Terranova
Ramy, la sinistra lo santifica: "Giovane proletario". E infanga ancora l’Arma

Ramy, la sinistra lo santifica: "Giovane proletario". E infanga ancora l’Arma

Massimo Sanvito