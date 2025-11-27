Famiglia nel bosco, com'è davvero la casa dello scandalo: una scomoda verità

Il casolare della famiglia Trevallion – Birmingham si vede all’ultimo, quando la strada per Palmoli si stringe e lascia spazio al bosco. È una casa di pietra a un piano, piccola, addossata al pendio, con un tetto di coppi come se ne incontrano in molti paesi di montagna abruzzesi. Nelle carte del tribunale è definita «un rudere fatiscente», privo di collaudo statico, in condizioni «non idonee alla tutela dell’integrità fisica dei minori». A vederla da vicino, restituisce in effetti un’immagine meno netta: le lesioni sui muri ci sono, ma la perizia di un geometra parla di «discrete condizioni generali» e precisa che le crepe non ne pregiudicherebbero la stabilità. Il problema, semmai, sono gli impianti: carenti, incompleti, da adeguare. Davanti alla casa, un cancello di legno chiude l’accesso al cortile.

Oltre la recinzione, il bosco si apre in una piccola radura dove si muovono Gallipoli e Lee, l’asinello e il cavallo che appartengono alla famiglia. Fino a pochi giorni fa dividevano quello spazio con tre bambini: una di nove anni e due gemelli di sei, che qui correvano, giocavano con gli animali, partecipavano ai lavori dell’orto. Ora ci sono solo passi di giornalisti, treppiedi, telecamere. Dentro, lo spazio è limitato: un unico locale abitabile, organizzato in modo essenziale.