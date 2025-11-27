Garlasco, "sei sull'orlo del precipizio": chi minaccia Andrea Sempio

“Questo riscontro sul Dna è un elemento importantissimo - ha detto -. Io sono l’avvocato di Lovati, che non è più il legale di Sempio, ma non per questo la penso diversamente. E’ chiaro che questo, a mio avviso, insieme allo scontrino e all’impronta n.33, sono tutti indizi che alla fine potrebbero essere un boomerang. Se sei sull’orlo di un precipizio …”.

Intanto Sempio si è detto molto "amareggiato" per l'uscita di indiscrezioni sui dati della perizia in incidente probatorio, prima del deposito delle conclusioni della perita, Indagato per la seconda volta in otto anni per l'omicidio di Chiara Poggi del 2007 a Garlasco, è sempre convinto, però, di poter "dimostrare", attraverso il lavoro dei suoi consulenti e difensori, la sua "innocenza" che ha ribadito in tutti questi mesi e anni. È quanto si apprende da fonti vicine al 37enne, che hanno avuto modo di parlare con lui stamani dopo la pubblicazione delle notizie.