Famiglia nel bosco, l'accusa del sindaco: "Roba da fondamentalisti"

"Io credo che dall'inizio, cioè da oltre 14 mesi, la famiglia abbia assunto un atteggiamento troppo intransigente e direi fondamentalista nel voler vivere secondo i propri principi ecologici, ecosostenibili eccetera": il sindaco di Palmoli Giuseppe Masciulli lo ha detto a RTL 102.5 a proposito della famiglia che ha scelto di vivere nel bosco. La vicenda ha fatto discutere dopo che il Tribunale dei minori ha deciso di allontare i tre figli, di 6 e 8 anni, dai genitori, giudicando non adeguato il casolare in mezzo alla natura in cui stavano crescendo. Nei giorni scorsi, il primo cittadino ha fatto sapere di aver offerto un appartamento gratis alla famiglia pur di farli trasferire in centro città, rivelando che loro avevano rifiutato.

Oggi, però, in una lettera alla stampa diffusa dai loro avvocati, i coniugi australiani hanno detto di non aver mai rifiutato alcun aiuto. Masciulli, in ogni caso, ha sottolineato che la famiglia "deve considerare che vive in Italia, ci sono delle leggi da rispettare, c'è una procedura aperta che la magistratura sta seguendo con i servizi sociali e allora loro devono adempiere a quanto prescritto sia dai servizi sociali, sia dal magistrato nella sua ordinanza, altrimenti non se ne esce".