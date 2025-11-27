Famiglia nel bosco, la retromarcia: "Non abbiamo rifiutato alcun aiuto"

"Continuiamo a leggere su alcune testate giornalistiche che saremmo testardamente arroccati su posizioni intransigenti e rigide e che staremmo rifiutando il supporto di istituzioni e privati che mettono a nostra disposizione abitazione alternative. Non è assolutamente vero": Nathan e Catherine, i genitori della famiglia nel bosco, lo hanno scritto in una lettera alla stampa diffusa dai nuovi avvocati Marco Femminella e Danila Solinas. I loro tre figli, di 6 e 8 anni, sono stati allontanati dalla struttura in cui vivevano dietro decisione del Tribunale dei Minori, che non ha giudicato adeguato l'ambiente, lontano dalla città, in cui stavano crescendo. La vicenda arriva da Palmoli in provincia di Chieti, in Abruzzo.

"Abbiamo la gioia di preservare il nostro spirito e la nostra filosofia di vita, ma non per questo vogliamo essere sordi alle sollecitazioni che vengono dall'esterno. È falso quanto si dice in ordine ad un nostro rifiuto sull'aiuto offerto dal sindaco e da privati", hanno aggiunto i coniugi australiani. Nei giorni scorsi il primo cittadino di Palmoli aveva messo a disposizione della famiglia un appartamento gratis nel centro del paese.