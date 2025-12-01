Reggio Calabria, assalto a un portavalori sull'A2: bottino da 2 milioni

Assalto a un portavalori sull'A2 all'alba di lunedì 1 dicembre: il colpo è avvenuto intorno alle 6.30 tra Scilla e Bagnara, vicino a Reggio Calabria., all'interno di una galleria I rapinatori, in fuga con un bottino stimato di 2 milioni di euro, hanno bloccato un furgone della società Sicurtransport posizionando due auto incendiate e dei chiodi in mezzo alla carreggiata sul ponte dell'autostrada (in direzione nord) prima dell'ingresso in galleria. Poi, nel corso della rapina, hanno esploso alcuni colpi di arma, ma per fortuna non ci sono stati feriti. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area, e la Polizia di Stato.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: la circolazione autostradale è rimasta bloccata per oltre un'ora in direzione Salerno. Inoltre, per i veicoli leggeri è scattata l’uscita obbligatoria allo svincolo di Scilla con rientro in autostrada a Bagnara, mentre i mezzi pesanti sono stati temporaneamente stoccati presso lo svincolo di Campo Calabro. Indagini in corso per risalire ai responsabili.