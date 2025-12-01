Libero logo
Garlasco
Famiglia nel Bosco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Fuori dal Coro, l'immigrato islamico: "Abbiamo conquistato Roma"

di Roberto Tortoralunedì 1 dicembre 2025
Fuori dal Coro, l'immigrato islamico: "Abbiamo conquistato Roma"

2' di lettura

L’Islam sempre più compenetrato nella società italiana, con moschee che fioccano e addirittura anche alcune Chiese che vengono vendute dal Vaticano ai musulmani. Per non parlare di nascenti partiti politici. Se ne discute anche a "Fuori dal coro", il programma di approfondimento dei temi d’attualità su Rete 4, condotto da Mario Giordano. Il conduttore mostra un video in cui un immigrato musulmano afferma che "Roma è già conquistata" per la libertà di praticare il Ramadan, meglio che nei paesi d'origine. La dichiarazione scatena reazioni polarizzate nei commenti, con appelli a espulsioni e rimandi a Oriana Fallaci, riflettendo timori diffusi sull'islamizzazione in Europa.

Il programma di Mario Giordano, noto per approfondimenti critici su immigrazione e sicurezza, usa il video per stimolare dibattito su integrazione e identità culturale italiana. Il musulmano, intercettato con una telecamera nascosta, pronuncia parole piuttosto inquietanti: “Roma è già conquistata, ma non vedete? I musulmani, noi, siamo dentro qua, preghiamo e pratichiamo il nostro ramadan senza problemi, anzi meglio che nei nostri Paesi. Se i musulmani che stanno qui a Roma praticano proprio quella legge nessuno li può fermare, nessuno”.

E non è finita, perché a Roma è nato “MuRo27 (Musulmani per Roma 2027), un partito che intende candidarsi alle comunali romane, in programma tra due anni, per rappresentare la comunità musulmana, raccogliendo opinioni nelle moschee su integrazione e leggi islamiche. Alcuni dei musulmani intervistati dalla troupe del programma di Giordano, sono ferventi sostenitori di poligamia e sharìa, in contrasto con la normativa italiana che punisce tali pratiche con reclusione da 1 a 5 anni, evidenziando tensioni su usi e costumi. Le reazioni al post su X riflettono preoccupazioni per un possibile "islamismo politico" in Italia, con commenti che invocano divieti o espulsioni, mentre fonti come “Il Giornale” e “Roma Today” lo inquadrano come un passo verso la rappresentanza etnica, non necessariamente estremista. Chi avrà ragione?

tag
fuori dal coro
islam

In tv Fuori dal Coro, gli immigrati ci sfidano: "In Tunisia non picchiamo, in Italia sì!"

Fuori dal coro Islamiche sequestrano la cronista di Giordano: deliro in macelleria

Equilibri globali Islam, la variabile che può minare la pace

ti potrebbero interessare

Roma, sfregiata sinagoga e la targa per il bimbo morto a 2 anni

Roma, sfregiata sinagoga e la targa per il bimbo morto a 2 anni

Redazione
Andrea Sempio, un terremoto: le sue foto fuori da casa Poggi nel giorno dell'omicidio

Andrea Sempio, un terremoto: le sue foto fuori da casa Poggi nel giorno dell'omicidio

Fuori dal Coro, gli immigrati ci sfidano: "In Tunisia non picchiamo, in Italia sì!"

Fuori dal Coro, gli immigrati ci sfidano: "In Tunisia non picchiamo, in Italia sì!"

Roberto Tortora
Fuori dal coro, le intercettazioni dei rom mentre rubano a casa degli anziani

Fuori dal coro, le intercettazioni dei rom mentre rubano a casa degli anziani