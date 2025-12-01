Fuori dal Coro, l'immigrato islamico: "Abbiamo conquistato Roma"

L’Islam sempre più compenetrato nella società italiana, con moschee che fioccano e addirittura anche alcune Chiese che vengono vendute dal Vaticano ai musulmani. Per non parlare di nascenti partiti politici. Se ne discute anche a "Fuori dal coro", il programma di approfondimento dei temi d’attualità su Rete 4, condotto da Mario Giordano. Il conduttore mostra un video in cui un immigrato musulmano afferma che "Roma è già conquistata" per la libertà di praticare il Ramadan, meglio che nei paesi d'origine. La dichiarazione scatena reazioni polarizzate nei commenti, con appelli a espulsioni e rimandi a Oriana Fallaci, riflettendo timori diffusi sull'islamizzazione in Europa.



Il programma di Mario Giordano, noto per approfondimenti critici su immigrazione e sicurezza, usa il video per stimolare dibattito su integrazione e identità culturale italiana. Il musulmano, intercettato con una telecamera nascosta, pronuncia parole piuttosto inquietanti: “Roma è già conquistata, ma non vedete? I musulmani, noi, siamo dentro qua, preghiamo e pratichiamo il nostro ramadan senza problemi, anzi meglio che nei nostri Paesi. Se i musulmani che stanno qui a Roma praticano proprio quella legge nessuno li può fermare, nessuno”.

E non è finita, perché a Roma è nato “MuRo27 (Musulmani per Roma 2027), un partito che intende candidarsi alle comunali romane, in programma tra due anni, per rappresentare la comunità musulmana, raccogliendo opinioni nelle moschee su integrazione e leggi islamiche. Alcuni dei musulmani intervistati dalla troupe del programma di Giordano, sono ferventi sostenitori di poligamia e sharìa, in contrasto con la normativa italiana che punisce tali pratiche con reclusione da 1 a 5 anni, evidenziando tensioni su usi e costumi. Le reazioni al post su X riflettono preoccupazioni per un possibile "islamismo politico" in Italia, con commenti che invocano divieti o espulsioni, mentre fonti come “Il Giornale” e “Roma Today” lo inquadrano come un passo verso la rappresentanza etnica, non necessariamente estremista. Chi avrà ragione?