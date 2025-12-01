Garlasco, nel diario di Andrea Sempio una clamorosa frase su Alberto Stasi

La nuova settimana sul delitto di Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi del 13 agosto 2007, si preannuncia infuocata. Dopo la svolta genetica – il DNA maschile "Ignoto 1" sotto le unghie della vittima è "compatibile" con la linea paterna di Andrea Sempio, l'unico indagato per omicidio in concorso con Alberto Stasi – le indagini rischiano un punto di rottura. La perizia della genetista Denise Albani, depositata il 5 dicembre e discussa il 18 dicembre dal gip Daniela Garlaschelli, conferma "piena concordanza" con l'aplotipo Y di Sempio su un database di oltre 39.000 profili europei. Tuttavia, essendo un profilo parziale misto e degradato, non identifica univocamente l'individuo, ma restringe il campo ai maschi della sua famiglia – nessuno dei quali, tranne Sempio, ha mai frequentato la villetta. La difesa di Sempio (avvocati Cataliotti e Taccia) minimizza: "Mancano dati decisivi per legarlo all'omicidio; potrebbe essere trasferimento indiretto".

Sempio si dice "perseguitato" e ribadisce l'innocenza, puntando il dito su Stasi.Nel frattempo, la Procura di Pavia ha acquisito i diari del 37enne vigevanese, rivelando presunte "ossessioni" per Stasi, citato in frasi brevi come "Stasi lo stanno facendo santo" dopo un'intervista a Le Iene. Un dettaglio che non va sottovalutato.