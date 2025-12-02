Garlasco, 18 anni dopo l'hard disk che può ribaltare il caso: cosa sta succedendo

Nella telenovela legale infinita che è il giallo di Garlasco , ora spunta pure un hard disk che si credeva corrotto e che invece è ancora accessibile . Nel dispositivo così, a 18 anni di distanza dalla mattina del 13 agosto 2007 in cui Chiara Poggi è stata uccisa nella sua villetta di famiglia di via Pascoli , emergono alcuni scatti inediti di quel giorno, realizzati da una fotografa locale.

Nelle foto si vedono proprio Stasi, le cugine di Chiara Stefania e Paola Cappa, la loro madre Maria Rita Poggi, sorella del padre della vittima che in quelle ore si trovava ancora in montagna in Trentino, in vacanza con la moglie e il figlio minore Marco. E soprattutto Sempio, che di Marco era grande amico. Particolare interesse ovviamente genera la presenza del ragazzo, oggi 37enne, che ha sempre parlato di rapporti minimi con Chiara più grande di lui di 7 anni e appartenente, come dire, a "un altro giro". Cosa ci faceva sul luogo del delitto l'uomo che di quel delitto per la Procura di Pavia oggi è il secondo ma principale indiziato?

In realtà, le foto potrebbero fornire un importante sostegno alla linea difensiva di Sempio, che agli inquirenti aveva fin da subito ammesso di essersi trovato una prima volta all'incrocio tra via Pascoli e via Pavia, casualmente. E così è stato, alle ore 15.54. Quindi ci è tornato, pochi minuti dopo, sempre a bordo della sua auto bianca di famiglia. Ed è sceso per parlare con qualcuno dei presenti, insieme al padre Giuseppe.