A31, tir travolge due operai: un morto, sangue in autostrada

Un tir ha travolto due operai sull'autostrada A31 Valdastico, nel tratto compreso tra Noventa Vicentina e Vicenza. Uno è morto mentre l'altro, rimasto ferito, è stato trasportato in condizioni gravi all'ospedale di Vicenza. Il brutto incidente è avvenuto intorno alle 13 di oggi, martedì 2 dicembre, mentre i due erano al lavoro in un cantiere stradale. Sul posto è intervenuto immediatamente il personale sanitario del Suem 118, che ha prestato i primi soccorsi e coordinato il trasferimento del ferito. L'area è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle autorità competenti.

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, il mezzo pesante sarebbe sbandato travolgendo i due operai che stavano lavorando all'interno di un cantiere regolarmente segnalato. Dopo l'allarme lanciato dagli automobilisti di passaggio e dallo stesso camionista, sul posto sono giunti i sanitari dell'ospedale di Noventa Vicentina, che per uno dei due operai però hanno potuto solo constatare il decesso. La sua morte è probabilmente avvenuta sul colpo.