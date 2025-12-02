Libero logo
Dossieraggio
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Garlasco, clamoroso: lo scontrino di Andrea Sempio non è mai stato sequestrato

martedì 2 dicembre 2025
Garlasco, clamoroso: lo scontrino di Andrea Sempio non è mai stato sequestrato

1' di lettura

Altro colpo di scena sul caso Garlasco. Lo scontrino del parcheggio di Vigevano che costituisce l'alibi di Andrea Sempio non è mai stato sequestrato. L'originale, da quanto apprende l'Adnkronos, è ancora in possesso dell'indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi. Fu lo stesso Sempio, interrogato nuovamente circa un anno dopo il delitto del 13 agosto 2007, a parlarne ai carabinieri e poi a consegnarlo, ma è una copia quella agli atti del fascicolo.

Tra le ipotesi del mancato sequestro dell'originale c'è che chi indaga non ritiene che quel tagliando - che riporta ora e data, ma non la targa dell'auto - sia un elemento significativo per l'indagine.

Lo stato delle cose, bomba su Sempio del giudice che assolse Stasi

L’ospitata a Lo stato delle cose di Stefano Vitelli offre un'appassionante racconto sul delitto di Garlasco. S...

Nel frattempo i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano hanno ascoltato come persona informata sui fatti la fotografa dilettante che 18 anni fa, poche ore dopo l'omicidio di Chiara Poggi, fotografò davanti alla villetta di Garlasco Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto della Procura di Pavia. I carabinieri hanno anche acquisito le immagini, sette o otto in tutto, che ieri sono state diffuse per la prima volta dalla youtuber Francesca Bugalalla. Le foto documentano l'arrivo davanti alla villetta di Sempio, per due volte, ma anche dei carabinieri intervenuti sul posto e del pm di turno. Potrebbero essere utili per focalizzare chi è entrato nella villetta, quindi sulla scena del crimine, quel giorno. 

Garlasco, i pm acquisiscono le foto inedite: negli scatti la prova regina?

Nella terza inchiesta su Garlasco entra ufficialmente anche la fotografa dilettante che 18 anni fa aveva scattato le fot...
tag
andrea sempio
garlasco

Delitto di Garlasco Andrea Sempio, la mossa della Taccia: "Cosa dimostrano le foto"

Diciotto anni dopo Garlasco, i pm acquisiscono le foto inedite: negli scatti la prova regina?

Il delitto di Garlasco Lo stato delle cose, bomba su Sempio del giudice che assolse Stasi

ti potrebbero interessare

Andrea Sempio, la mossa della Taccia: "Cosa dimostrano le foto"

Andrea Sempio, la mossa della Taccia: "Cosa dimostrano le foto"

Redazione
A31, tir travolge due operai: un morto, sangue in autostrada

A31, tir travolge due operai: un morto, sangue in autostrada

Redazione
Treni, l'App per proteggersi dalle violenze in carrozza: come funziona

Treni, l'App per proteggersi dalle violenze in carrozza: come funziona

Claudia Osmetti
Garlasco, i pm acquisiscono le foto inedite: negli scatti la prova regina?

Garlasco, i pm acquisiscono le foto inedite: negli scatti la prova regina?