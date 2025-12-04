Famiglia nel bosco, la scelta-choc del padre: dove sarà il bagno

A poche ore dall’udienza decisiva in tribunale (alla quale i genitori non parteciperanno), il geometra Simone Agostino di Palmoli, che insieme all’idraulico Nicola Santini ha effettuato un sopralluogo, descrive il progetto: " Nathan ci ha fatto entrare e ci ha spiegato i lavori che intendeva fare", racconta, "una tettoia di legno da realizzare accanto all’abitazione dove organizzare due stanze, la cucina e il bagno. Tutto, ovviamente, senza l'utilizzo di materiali di plastica, come vuole lui".

La proposta è nata due settimane fa quando Santini si è offerto di lavorare gratis. Agostino ha coinvolto il sindaco e l’avvocato Giovanni Angelucci per accelerare la Scia. Il 25 novembre i tecnici sono tornati: previsto bagno a secco, serpentina attorno ai tubi della stufa per l’acqua calda e serbatoio sul tetto per la raccolta dell’acqua piovana. "Sono lavori fattibili, molto fattibili", assicura il geometra.Il Comune aspetta ancora la documentazione ufficiale. Intorno alla famiglia si è creato un movimento di solidarietà: c’è chi aiuta nei lavori, chi sostiene le spese legali e chi, come la famiglia Carusi, offre un altro casolare in cui vivere durante la ristrutturazione. "Degli interventi ho una bozza iniziale", conclude Agostino, "quello che stiamo facendo è solo per desiderio di aiuto e per solidarietà".