Famiglia nel Bosco, la sparata di Ilaria Salis: "Senza un tornaconto da sfruttare..."

Ilaria Salis sfrutta la storia della famiglia per proseguire la sua battaglia sulle case. D'altronde non è una novità che l'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra italiana sia a favore dell'occupazione abusiva che - è la sua tesi - "toglie al degrado e al racket". Ed ecco che su X commenta la vicenda: "Sono contenta che la cosiddetta 'famiglia nel bosco' di Palmoli abbia infine ottenuto un’abitazione, a titolo gratuito e adeguata ai suoi bisogni. La vicenda dimostra che, al di là di stravaganze, doppi standard e strumentalizzazioni, se la Politica decide davvero di occuparsi dei problemi reali – come il disagio abitativo, che in Italia riguarda milioni di persone e famiglie – allora le soluzioni si trovano".

E ancora: "Il problema è che, di solito, questo interesse non c’è. Senza un tornaconto da sfruttare, la Politica non agisce. Se è stato possibile intervenire per quella famiglia, allora la Politica deve assumersi la responsabilità di lavorare affinché tutte le persone e tutte le famiglie che vivono in condizioni di disagio abitativo possano avere accesso a un’abitazione salubre e adeguata ai propri bisogni".