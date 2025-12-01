Famiglia nel Bosco, la sparata di Ilaria Salis: "Senza un tornaconto da sfruttare..."

Ilaria Salis sfrutta la storia della famiglia per proseguire la sua battaglia sulle case. D'altronde non è una novità che l'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra italiana sia a favore dell'occupazione abusiva che - è la sua tesi - "toglie al degrado e al racket". Ed ecco che su X commenta la vicenda: "Sono contenta che la cosiddetta 'famiglia nel bosco' di Palmoli abbia infine ottenuto un’abitazione, a titolo gratuito e adeguata ai suoi bisogni. La vicenda dimostra che, al di là di stravaganze, doppi standard e strumentalizzazioni, se la Politica decide davvero di occuparsi dei problemi reali – come il disagio abitativo, che in Italia riguarda milioni di persone e famiglie – allora le soluzioni si trovano".
E ancora: "Il problema è che, di solito, questo interesse non c’è. Senza un tornaconto da sfruttare, la Politica non agisce. Se è stato possibile intervenire per quella famiglia, allora la Politica deve assumersi la responsabilità di lavorare affinché tutte le persone e tutte le famiglie che vivono in condizioni di disagio abitativo possano avere accesso a un’abitazione salubre e adeguata ai propri bisogni".
Nei giorni scorsi Nathan e Catherine hanno accettato - a titolo gratuito - il casolare offerto da un ristoratore di Ortona, Armando Carusi. Si tratta di una villetta, anche questa immersa nella natura. La struttura si trova a circa cinque minuti in auto dall'abitazione della famiglia nel bosco. "Da piccolo con la mia famiglia abbiamo fatto la vita che Nathan e Catherine stanno facendo ora: senza riscaldamento e per questo ogni camera ha un camino. C'è anche l'acqua corrente. L'avevo ristrutturata per una locazione turistica. Non mi scandalizzo dello stile di vita della famiglia nel bosco perché l'ho vissuta anche io da piccolo", sono state le parole di Carusi.
