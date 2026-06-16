Andrea Sempio, labbra e deglutizione: il video dell'interrogatorio innesca teorie clamorose

"Lo vedo in difficoltà, labbra serratissime, deglutizione nervosa", è uno dei commenti apparsi sotto i video inediti dell'interrogatorio ad Andrea Sempio del 6 maggio. Nel filmato diffuso da Quarta Repubblica in onda lunedì 15 giugno su Rete 4, si vede l'attuale indagato per l'omicidio di Chiara Poggi incalzato sull'orario della morte spostato dall'antropologa forense Cristina Cattaneo . Qui un magistrato della Procura di Pavia spiega: "È stato analizzato il digesto, quindi il contenuto di quello che è stato trovato nello stomaco della vittima presuppone che il processo digestivo fosse iniziato da mezz'ora a due o tre ore prima".

E ancora: "Abbia preso le cose necessarie per far colazione e le abbia portate dalla cucina al salotto. E per semplice somma di orari, se la colazione non può essere iniziata prima delle 9.12 e se il contenuto del digesto comunque, pur avendo una forbice, non ci parla di un digerito in uno stato tale che deve essere iniziata la colazione almeno mezz'ora prima, le 9.45 Chiara era viva e quindi le 9.35 non torna più. Da questo, le 9.35 pacificamente Alberto Stasi stava a casa sua, a un chilometro e sette di distanza". Parole a cui Sempio nel filmato non replica, limitandosi ad ascoltare. E proprio questo suo atteggiamento solleva qualche sospetto.