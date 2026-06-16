Libero logo
Mondiali 2026
Nicole Minetti
Andrea Sempio
Iran

Andrea Sempio, labbra e deglutizione: il video dell'interrogatorio innesca teorie clamorose

martedì 16 giugno 2026
Andrea Sempio, labbra e deglutizione: il video dell'interrogatorio innesca teorie clamorose

2' di lettura

"Lo vedo in difficoltà, labbra serratissime, deglutizione nervosa", è uno dei commenti apparsi sotto i video inediti dell'interrogatorio ad Andrea Sempio del 6 maggio. Nel filmato diffuso da Quarta Repubblica in onda lunedì 15 giugno su Rete 4, si vede l'attuale indagato per l'omicidio di Chiara Poggi incalzato sull'orario della morte spostato dall'antropologa forense Cristina Cattaneo. Qui un magistrato della Procura di Pavia spiega: "È stato analizzato il digesto, quindi il contenuto di quello che è stato trovato nello stomaco della vittima presuppone che il processo digestivo fosse iniziato da mezz'ora a due o tre ore prima".

Garlasco, Sempio senza stipendio? Cosa c'è dietro davvero

Alberto Stasi è fuori dal carcere. E Andrea Sempio è senza stipendio da due mesi. Con la nuova indagine de...

"Stiamo incrociando un po' le risultanze - afferma ancora chi indaga -. Le 9.12 è pertanto l'orario che indica che indica Chiara Poggi sveglia, che dopo aver disinserito allarme apre la porta per fare uscire i gatti. Immaginiamo che poi sia andata... Se uno si sveglia, va in bagno".

Alberto Stasi, mossa in tribunale: "Ci stiamo lavorando". Sempio all'angolo

Alberto Stasi è fuori dal carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha disposto l'affidamento in p...

E ancora: "Abbia preso le cose necessarie per far colazione e le abbia portate dalla cucina al salotto. E per semplice somma di orari, se la colazione non può essere iniziata prima delle 9.12 e se il contenuto del digesto comunque, pur avendo una forbice, non ci parla di un digerito in uno stato tale che deve essere iniziata la colazione almeno mezz'ora prima, le 9.45 Chiara era viva e quindi le 9.35 non torna più. Da questo, le 9.35 pacificamente Alberto Stasi stava a casa sua, a un chilometro e sette di distanza". Parole a cui Sempio nel filmato non replica, limitandosi ad ascoltare. E proprio questo suo atteggiamento solleva qualche sospetto. 

tag
chiara poggi
andrea sempio
garlasco

Filorosso Garlasco, "tu non sai niente": la "ragazza bionda e il testimone minacciato

Delitto di Garlasco Alberto Stasi, mossa in tribunale: "Ci stiamo lavorando". Sempio all'angolo

Garlasco Garlasco, Sempio senza stipendio? Cosa c'è dietro davvero

ti potrebbero interessare

Chiara Guerra, trovato il corpo della 53enne uccisa dal nipote di 17 anni: dettagli-choc

Chiara Guerra, trovato il corpo della 53enne uccisa dal nipote di 17 anni: dettagli-choc

Brienno, frontale e auto nel lago di Como: uno choc, chi è la vittima

Brienno, frontale e auto nel lago di Como: uno choc, chi è la vittima

Redazione
Terrorismo anarchico, sabotaggi all'Alta Velocità: sette arresti

Terrorismo anarchico, sabotaggi all'Alta Velocità: sette arresti

Meteo, punte di 40 gradi e notti "killer": attenzione a queste date

Meteo, punte di 40 gradi e notti "killer": attenzione a queste date

Roberto Tortora