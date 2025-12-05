Libero logo
Dossieraggio
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Bologna, blitz dei pro-Pal in Consiglio comunale: "Un'intimidazione"

venerdì 5 dicembre 2025
Bologna, blitz dei pro-Pal in Consiglio comunale: "Un'intimidazione"

2' di lettura

Nuovo blitz dei pro-Pal. Un gruppo di manifestanti dei Giovani palestinesi e di Potere al popolo hanno fatto slittare l'inizio della seduta del consiglio comunale di Bologna esponendo bandiere palestinesi e disturbando la seduta con dei fischietti. La protesta fa riferimento all'opportunità di giocare la partita di basket di Eurolega fra Virtus Bologna e Hapoel Tel Aviv, dopo che la partita con il Maccabi aveva già generato non poche tensioni e scontri in città.

La presidente del consiglio comunale Maria Caterina Manca si è così trovata obbligata a posticipare l'inizio dei lavori dell'aula. Dopo alcuni minuti di proteste, alcuni consiglieri di maggioranza si sono avvicinati ai manifestanti e il capo di gabinetto Sergio Lo Giudice, dopo una lunga trattativa, è riuscito a convincere i contestatori a uscire. È stata "gravissima e inaccettabile l'interruzione di oggi dei lavori del Consiglio comunale da parte di un manipolo di manifestanti pro-Pal. Questo gruppo democratico non solo ha interrotto per quasi un'ora i lavori consiliari ma ha iniziato a urlare, usare fischietti e sventolare bandiere palestinesi quando seduti di fianco a loro c'erano ancora seduti dei ragazzini, alunni dell'Ic5 in visita a Palazzo", tuona Francesca Scarano, capogruppo Fratelli d'Italia a Palazzo D'Accursio.

Bologna, il Pd tira dritto sulla cittadinanza onoraria a Francesca Albanese

Neppure le parole sui giornalisti e l'assalto pro-Pal a La Stampa bastano al Partito democratico per prendere le dis...

"L'interruzione - prosegue - non aveva evidentemente alcun obiettivo di dialogo o confronto ma solo di intimidazione. Diversi esponenti della maggioranza di sinistra sono andati a parlare con questi manifestanti e il Capo di Gabinetto Lo Giudice ha cercato di dialogare inutilmente con loro, dedicando loro forse più tempo di quanto dedicato ai dipendenti comunali che nelle ultime settimane hanno dovuto arrivare in Consiglio per essere ascoltati dalla Giunta", rileva ancora Scarano che poi, ricordando la "città devastata ogni volta che i pro-Pal si muovono", chiede alla "sinistra estrema che siede nella maggioranza di Lepore ed è vicina a questi attivisti", di "smetterla di fomentarli" e di "trovare altri modi se vuole dialogare con loro, modi che non ostacolino l'attività istituzionale". Basti pensare che Bologna non ha voluto revocare la cittadinanza a Francesca Albanese. 

Qui il video dell'assalto pro-Pal al Consiglio comunale a Bologna

tag
pro-pal
bologna
francesca scarano

Bologna, blitz pro-Pal in Consiglio comunale

Mister Bologna Vincenzo Italiano parla con un'altra voce: sconcerto in diretta

Tutta la verità Bologna, stop ai militari: chi detta la linea al rettore, altro scandalo

ti potrebbero interessare

Andrea Sempio, la deviazione nel giorno della morte di Chiara: altra bomba

Andrea Sempio, la deviazione nel giorno della morte di Chiara: altra bomba

Redazione
Tatiana Tramacere e Dragos, scoop del Tg1: l'ultimo video

Tatiana Tramacere e Dragos, scoop del Tg1: l'ultimo video

Redazione
Tatiana Tramacere, Dragos-choc: "Non ho capito nulla"

Tatiana Tramacere, Dragos-choc: "Non ho capito nulla"

Genova, la denuncia della Uilm: "Pestati a calci e pugni da quelli della Fiom"

Genova, la denuncia della Uilm: "Pestati a calci e pugni da quelli della Fiom"

Redazione