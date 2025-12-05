Garlasco, De Rensis incendia lo studio di Ore 14: "In ginocchio mai!"

È guerra tra avvocati. Il legale Antonio De Rensis, che assiste Alberto Stasi, ha replicato alle recenti dichiarazioni di Domenico Aiello, che invece difende il magistrato in pensione Mario Venditti, accusato di corruzione in atti giudiziari con l'ipotesi di aver preso soldi per archiviare Andrea Sempio nel 2007. "Vorrei dire a questo avvocato che non ho mai incontrato il procuratore Napoleone da solo - ha esordito a Ore 14, nello studio di Milo Infante -, non c’è mai stato alcun incontro segretissimo e che io ho difeso persone molto, molto famose nella mia carriera e non mi sono mai inginocchiato davanti a loro, la mia storia professionale e umana non mi ha fatto mai inginocchiare davanti a nessuno, semmai ho chiesto scusa, ma inginocchiarmi mai".

Per di più, ha tenuto a precisare, "non ho mai conosciuto Aiello e quando ho letto e sentito le sue parole ho avuto molta comprensione perché sono parole che rappresentano le fragilità dell’uomo dato che racconta cose prive di fondamento che si vuole ergere a notizie importanti". A detta di De Rensis, "se avessimo avuto questo incontro segretissimo saremmo stati due sciocchi perché l’incontro è diventato famosissimo, ma in ogni caso questo incontro non c’è stato e mi pare un dibattito deprimente. Secondo Aiello non si può indagare ancora su Stasi che ha sulle spalle una condanna passata in giudicato? Forse quando il suo assistito iscrisse per la prima volta nel registro degli indagati Andrea Sempio la condanna definitiva di Stasi non c’era?".