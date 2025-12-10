Libero logo
Dossieraggio
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Famiglia nel bosco, l'audio inviato dalla madre all'amica: ora tutto torna?

mercoledì 10 dicembre 2025
Famiglia nel bosco, l'audio inviato dalla madre all'amica: ora tutto torna?

2' di lettura

Proprio nella mattinata in cui il vice console dell’ambasciata australiana ha fatto visita alla casa famiglia di Vasto, spunta un audio Catherine Birmingham. La donna, mamma dei tre bambini della "famiglia nel bosco", comincia a manifestare la volontà di tornare in Australia, dove è nata. Complice l'allontanamento dei figli avvenuto lo scorso 20 novembre. "Sono concentrata, sono calma. Qui ci trattano tutti bene - spiega Catherine mentre si trova in casa famiglia -, dobbiamo seguire le regole e questo lo capisco".

Per Catherine "tutti vogliono che i bambini tornino da me. Abbiamo fatto tutte le carte che il giudice ha richiesto per la casa e tutto il resto è a posto: socializzazione, scuola. La giudice non ha tutte le informazioni. La verità verrà fuori alla fine. I bambini sono stranamente euforici, segno della loro ansia. Io sono qui solo per i bimbi. Al papà hanno chiesto come stanno gli animali". Insomma, la situazione è delegata. Per questo il rappresentante diplomatico ha cercato di capire come gestire il caso e predisporre gli eventuali passaggi necessari. Presenti la tutrice Maria Luisa Palladino, la curatrice speciale Marika Bolognese, gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, oltre ai responsabili della struttura.

Famiglia nel bosco, tam-tam impazzito: stanno per lasciare l'Italia?

La questione della famiglia nel bosco è diventata un caso diplomatico: la storia è quella dei coniugi aust...

"Catherine e Nathan stanno dimostrando la più totale collaborazione - ha commentato il legale dei coniugi -. Spero che il Tribunale accolga con favore tutti gli elementi nuovi emersi a seguito dell'ordinanza". Mentre sul possibile ritorno della famiglia in Australia, "non ci sono piani B, piani C - ha invece premesso Palladino -, non è oggetto di attenzione. Spero di poter dire che il ricongiungimento è prossimo, anche perché tutti i passaggi fatti mostrano la volontà di collaborare, di ovviare a quelle che potevano essere le criticità mostrate, cose che credo valuterà anche il Tribunale, con grande equilibrio, perché il diritto minorile è un diritto di equilibrio. L'home schooling, d'altronde, è prevista dalla legge italiana". 

tag
famiglia nel bosco
catherine birmingham
maria luisa palladino
vasto

Tele...raccomando Tg1, le conseguenze della "Famiglia nel bosco"

La famiglia del bosco Al Bano Carrisi, clamorosa sfida ai magistrati: "La casa in cui vivevo"

Cosa può accadere Famiglia nel bosco, la voce: "Vogliono lasciare l'Italia"

ti potrebbero interessare

Amazon, accordo con l'Agenzia delle Entrate: verserà 500 milioni al Fisco

Amazon, accordo con l'Agenzia delle Entrate: verserà 500 milioni al Fisco

Redazione
L'Italia sta diventando il centro di raccolta dei violenti

L'Italia sta diventando il centro di raccolta dei violenti

Pietro Senaldi
Garlasco, il "diario" di Chiara Poggi svela cosa ha fatto prima di morire

Garlasco, il "diario" di Chiara Poggi svela cosa ha fatto prima di morire

Garlasco, gli oggetti mai repertati: le foto-choc delle indagini-scandalo

Garlasco, gli oggetti mai repertati: le foto-choc delle indagini-scandalo

Redazione